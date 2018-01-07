基層足球發展 場地人才經費三缺

圖為中華男足2017年10月在亞洲盃足球賽資格賽表現優異，選手朱恩樂（中）一記頭槌成功拿下超前分，助中華男足逆轉勝巴林。（中央社檔案照片）
基層足運發展系列1（中央社記者李晉緯台北7日電）台灣在2002年喊出「足球元年」口號，推展足球運動，直到去年中華男足踢出成績，燃起希望，但回頭看最重要的基層足運，儘管學校球隊數增加，但普遍仍面臨經費、人才和場地問題。
2002年世界盃首度移師亞洲，由鄰近台灣的日本、韓國聯手舉辦，全台掀起足球熱，也讓當時的總統陳水扁喊出「足球元年」的口號，這幾年陸續推出「振興學生足球運動方案」、「足球中程計畫」等多項配套措施。
靠著中華男足在亞洲盃資格賽的優異表現，世界排名竄上歷史新高的135名，讓體育署長林德福發下豪語：「6年內要台灣足球挺進世界前100名。」
過去台灣被譏為「足球沙漠」，但其實基層足運已有些成長跡象。教育部體育署學校體育組副組長蔡忠益表示，以學生聯賽參賽隊數來看，大專組從104學年度的59隊穩定成長到106學年度的62隊，高中組（含11人制、5人制）從104學年度的45隊成長到106學年度的70隊，國中組（含11人制、5人制）更由104學年度的79隊增到106學年度的141隊。
在經費方面，觀察體育署預算資料，教育部體育署2013年改制後，隔年起足球相關預算便獨立編列，約有8000萬元，之後逐年成長，並於去年達1億元，今年更編列1億7300萬元的預算。
今年上路的「足球6年計畫」著重在戰力的提升，蔡忠益說，「這將是有目標導向的培養基層人才」，為刺激各級學校發展11人制足球，讓台灣與世界接軌，凡國中、高中、大專新增11人制球隊，皆可分獲50萬、80萬、100萬的補助。
不過，蔡忠益仍不諱言，基層足球推展仍面臨場地、教練不足的問題，這些情況體育署會設法改善，但也需要地方政府共同努力。
在台北世界大學運動會後，北部足球場地尚可應付學校聯賽所需，其他地區場地仍舊不足，不論學校或規劃中的半職業、職業聯盟，場地問題必須率先解決。
「中部地區沒有任何一座符合國際標準的足球場，球員連要移地訓練都沒有地方去。」台中黎明國中足球隊平日週二到週五都在朝馬國民運動中心旁的足球場練習，校長張梅鳳說，朝馬足球場只有兩面草皮，加上簡易的球門，連畫線都沒有，球場本身並不平緩，且球員休息室、看台、盥洗室等設備都不足。
對於場地問題，「足球6年計畫」規劃由地方政府提供土地、中央政府出資，預計興建6座足球場館，以營運轉移（OT）方式經營管理。
找球員、教練更是複雜難解，黎明國中校長張梅鳳指出，台中市僅有市立惠文高中設有足球體育班，但一年只招收15人，不少優秀球員國中畢業後，若擠不進高中體育班，未來發展機會就會被埋沒，家長可能因此不讓孩子加入足球隊，以免升學受影響。
5年級的莊詠勝、3年級的莊詠傑，兄弟倆都是新市國小足球隊的一員，媽媽朱軒嫺表示，當初是希望透過運動改善體質，沒想到孩子們踢出興趣。莊爸爸原本沒有運動習慣，因為小孩參加足球隊的關係，也開始熱愛運動，現在他們全家常在假日一起踢球、看比賽。
孩子即將進入國中，也面對是否繼續踢球的抉擇？朱軒嫺說：「若小孩想繼續踢球，她會繼續支持下去」，尤其小孩國中階段進入叛逆期，待在球隊或參加足球社團，能讓孩子把時間、精力用在好的地方。
不過，在日僑學校有7年足球教學經驗的教練洪傳凱說，大約有7成的小選手到國、高中時，面臨自己想繼續踢球，但家長不願意支持的狀況。
「往往因為家長一句『踢球看不到未來』，讓教練再也沒有立場慰留。」洪傳凱無奈地說。
不但球員來源有問題，基層足運也缺教練。黎明國中足球隊目前共有45名球員，僅有1名專任及2名兼任教練。儘管有企業熱心贊助經費，但球隊每次出賽都要花費數十萬元，平時的各項支出都相當驚人，資源募集也因不景氣越來越困難，很難再湊錢聘請教練。
高中足球強權台南北門高中同樣面臨這些問題，一套球衣穿好多年，最關鍵的問題是缺乏出路。
北門高中體育組長陳俊明說，台灣現在沒有職業隊，半職業隊也只有台電和大同，很需要具一定規模的社會人球隊聯賽，甚至是職業比賽，才能讓優秀學生球員在畢業後有繼續努力的環境，未來也比較有機會在國際賽拿到好成績。
體育署長林德福喊出2、3年內希望能有6支職業隊，朝向屬地主義模式經營，結合在地場館形成足球聚落，若能真正落實，才可帶動基層足球正向發展。1070107
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