警：時力違法集會58小時 人道保護帶離

時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方8日凌晨強制拆除帳篷，時力立委黃國昌（前右2）在警方戒護下離開總統府前，高舉雙手。中央社記者張皓安攝 107年1月8日

（中央社記者黃麗芸台北8日電）時代力量黨籍立委因不滿勞基法修法，5日起在總統府前禁食抗議，在違法集會時間長達58小時之際，警方表示，基於人道考量，於今天凌晨4時許實施保護帶離，並無所謂丟包一事。



根據警方統計，帶離的10男6女（無立委）分別乘坐兩輛警備車送至台北市警察局信義分局和台北醫學大學附設醫院等，他們均表示無就醫意願後便自行離去。





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此外，時代力量黨籍立委林昶佐、洪慈庸自行前往台大急診室檢查後離去；徐永明搭救護車至台大急診室就診後離去；黃國昌由警方陪同行走到台大急診室檢查後，再步行至立法院第3會館。



台北市警察局中正第一分局分局長廖材楨今天接受媒體聯訪時表示，總統府為集會遊行公告的禁制區，時力5名立委率眾在總統府前違法集會、占據道路及放置棚架，時間長達58小時，嚴重影響社會秩序。



廖材楨說，為維護總統府周邊安全，他親自舉牌警告、命令解散及制止，但5名立委及現場群眾均不願離開，考量近日低溫降雨，加上現場也有人身體不適，基於人道關懷考量、公共安全和交通秩序維護，以及顧及今天上班日廣大市民用路權利，於今天凌晨依法實施保護帶離。



他表示，除將立委們及現場群眾護送就醫，讓他們安全離開外，警方也儘速恢復上班日總統府周邊交通和公共秩序。



對於外界關切是由誰下令驅離，廖材楨指出，是由他根據現場狀況進行指揮和下令，因為集會遊行法的主管機關為分局，自己是分局長也是現場指揮官。



廖材楨強調，警方執法均會公平合理考量人民集會遊行的權利，且依法行政，將對違法集會行為依法究辦，呼籲民眾應和平理性表達訴求，勿以身試法。



針對時代力量黨團指說，現場工作同仁及一般民眾遭警方丟包；台北市警察局也發布新聞稿表示，這是基於人道關懷考量實施保護帶離，協助他們前往醫院進行健康檢查、就醫或搭乘捷運，並無所謂丟包情況。



同時，總統府周邊交通狀況，包括博愛路和衡陽路口、重慶路和衡陽路口、懷寧街和衡陽路口、桃源街和寶慶路口、桃源街和長沙路口、桃源街和貴陽街口、博愛路與重慶南1段136巷口、重慶南1段126巷口、公園路和凱達格蘭大道口、公園路和貴陽街口等10處，均已開通讓車輛通行。1070108





時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方8日凌晨強制將時力立委徐永明（右1）架離總統府前，送醫檢查。中央社記者張皓安攝 107年1月8日

時代力量籍立委在總統府前凱道上禁食抗議勞動基準法修法。警方8日凌晨將抗議民眾帶離，結束這場近60小時的抗議行動，總統府周邊部分拒馬拆除。中央社記者吳家昇攝 107年1月8日