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休息日加班費核實計算 朝野協商

發稿時間：2018/01/08 17:40

最新更新：2018/01/08 18:04

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立法院8日舉行臨時會協商勞基法修正草案。圖為立委在開議前排隊登記發言。中央社記者裴禛攝 107年1月8日立法院8日舉行臨時會協商勞基法修正草案。圖為立委在開議前排隊登記發言。中央社記者裴禛攝 107年1月8日

（中央社記者陳俊華台北8日電）勞動部長林美珠今天說，將休息日加班費改為核實計算，因為上次修法是盼以價制量，卻也造成2成勞工收入減少，勞工也沒加班機會，勞動部是在收到很多意見後才著手修正。

立法院長蘇嘉全下午召集朝野黨團協商攸關一例一休的勞動基準法（簡稱勞基法）部分條文修正草案，其中行政院版第24條條文修正草案，是將休息日加班費，由「做1算4、做5算8」，改為核實計算。

民主進步黨立委林淑芬說，對年輕婦女而言，休息日上班就有托嬰需求，托嬰時間不可能核實計算，她提出修正動議，至少給半日加班費，4小時以內，就以4小時計算，超過4小時部分則核實計算。

中國國民黨立委蔣萬安說，上次修法時說是要以價制量，不到一年要改回核實計算，勞動部有沒有做過相關評估、調查？國民黨立委陳宜民說，南部很多廠商認為「做1算4」不划算，他贊成應改為核實計算，但休息日工作時，薪資應按實際工作時數給予2倍計算，事後予以補假休息，保障勞工應有權利，也能充分休息。

民進黨團書記長何欣純說，「做1算4、做5算8」在實務上有很多困難，不只是資方，勞工朋友也告訴她，因公司成本上升，正職不加班，卻出現很多派遣工，這不是修法本意，也讓勞工加班費縮水。

時代力量立委洪慈庸說，時代力量提出修正動議，將工時與工資脫鉤，工時4小時內以實際工時計算，做2小時就算2小時，但工資要以4小時計算，「工時可以核實，但工資要多給勞工」；超過4小時以上至8小時內，以勞工實際工作時數計算。

林美珠說，去年修法的確是希望能以價制量，在勞工收入不變的情況下，落實週休二日，當時透過這樣機制讓資方盡量不要在休息日把勞工找來上班，也盼勞工薪資不會減少；去年5月勞動部調查，工時的確有下降，加班費部分也有些增加，但事實上有2成勞工工資是減少的。

林美珠說，去年11月的調查中，更有高達53.2%勞工因為工資減少，必須要兼職，勞動部當初修法立意良善，但這樣的規定造成資方因為工資計算方式較高，不想給勞工加班，勞工也沒有加班機會，收到很多意見反應後才著手修正。

林美珠表示，有立委提案工時改為核實計算，但工資要再加倍，「如果再加倍的話，問題只會更嚴重，不會解除」；另外，也有立委提案，4小時內不管做幾小時，都算4小時工資，5小時後再核實計算，雖然立意良善，但有些老闆就算工作只有1、2小時，也不會讓勞工馬上離開，對勞工也不一定有利。

林美珠說，因此勞動部認為就回復到核實計算，工資以現行法的1又1/3、1又2/3方式計算，工時部分核實計算，否則對資方運作上會有一些困難，盼立委支持行政院版本，回歸到市場機能，資勞雙方都願接受條文，讓勞資關係更和諧。1070108

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