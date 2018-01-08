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去年出口拉尾盤 年增13.2%創7年最大增幅

發稿時間：2018/01/08 17:57

最新更新：2018/01/08 18:04

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財政部8日公布民國106年12月出口295.1億美元，年增14.8%，是連15個月正成長；總計106年出口共3173.9億美元，年增13.2%，重回3000億美元水準。中央社記者董俊志攝　107年1月8日財政部8日公布民國106年12月出口295.1億美元，年增14.8%，是連15個月正成長；總計106年出口共3173.9億美元，年增13.2%，重回3000億美元水準。中央社記者董俊志攝　107年1月8日

（中央社記者邱柏勝台北8日電）全球景氣回溫，加上蘋果iPhone X延遲出貨，帶動去年12月出口「拉尾盤」，創下單月295.1億美元的歷史新高；去年出口達3173.9億美元，年增13.2%，創近7年最大增幅，同時創歷年次高紀錄。

財政部今天公布12月出口295.1億美元，年增14.8%。財政部統計處處長蔡美娜表示，12月出口「再度振奮人心」，不僅是單月出口首度突破290億美元大關，也是史上第一次全年出口高峰出現在年底。

她表示，以往每年出口高峰多落在10月，但今年因蘋果iPhone X延遲出貨，且全球經濟基本面走強，加上原油與基本金屬的價格都走揚，來到近年高點，年增幅來到2到3成，導致12月出口出現拉尾盤走勢。此外，節慶備貨需求支撐，也是出口大幅成長因素。

根據財政部統計，11項主要出口貨品中，有8個貨類出口年增率逾1成，其中電子零組件連4個月出口逾百億美元，12月單月出口103.5億美元，更創歷年單月最高，年增率高達20.5%。機械出口24.1億美元，年增5.2億美元，同創歷年單月新高，年增率更來到27.6%，持續扮演去年下半年來台灣出口大幅成長的雙引擎。

而化學品、資通訊產品、基本金屬及其製品，塑橡膠及其製品出口年增率皆增逾1成6，也有助出口動能。以全年出口表現來看，電子零組件與機械出口同創歷年最佳表現，其中電子零組件更首度突破千億美元大關，占我國去年出口比重達33.8%，亦創歷史新高。

在主要出口市場方面，蔡美娜表示，12月對中國出口來到128.1億美元，再創歷年單月新高；而由於歐洲經濟復甦、歐元勁揚，12月對歐洲出口年增達20.7%，表現最為亮眼。以全年來看，去年台灣對中國大陸及香港、日本，以及美國的出口規模，均改寫歷史新高紀錄，對東協出口創歷年第3、對歐洲出口則創歷年第4。

蔡美娜表示，去年是台灣貿易「豐收」的一年，全年出口3173.9億美元，創歷年出口次高紀錄，距離2014年歷史最高的3201億美元，只有不到30億美元之遙；且出口年增率13.2%，僅略低於韓國的15.8%，但比起星、中、港、日、美、德等國都亮眼。

展望今年出口表現，蔡美娜表示，根據環球透視（IHS Global Insight）預測，今年全球經濟成長率3.2%，與去年相同，並創2010年來最高水準，是今年出口表現續揚的有利因素。不過由於去年基期變高，今年出口增幅將會收斂，根據主計總處最新預測，今年出口年增率約4.5%，但韓國去年出口年增15.8%，今年也是降到4%左右。

她表示，今年國際經濟前景展望仍佳，且包含行動裝置、物聯網、車用電子、人工智慧、生物辨識等商機陸續擴散，皆對台灣外銷動能構成一定支撐。主計總處預測，第1季出口增幅約在7%左右，而由於今年1月沒有春節因素影響，工作天數較去年同期長，樂觀預期1月出口仍可望達雙位數成長。1070108

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