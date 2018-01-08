貨船停靠基隆港碼頭 撞倒上億元起重機[影]

影片來源：中央社

（中央社記者沈如峰基隆8日電）一艘貨船今晚靠泊基隆港東11碼頭時，不慎撞倒價值上億元的橋式起重機，並造成一名理貨員輕微受傷、至少50個貨櫃遭壓損。詳細肇事原因尚待相關單位進一步釐清。



基隆港務分公司表示，這艘名為HANSA MEERSBURG、全長約175公尺的德國籍貨船，由正利航運公司租用。晚間近7時，這艘貨船在進港靠泊基隆港東11號頭時，船隻碰撞碼頭，造成一名貨櫃場內理貨員輕微受傷、一座橋式起重機被撞倒，以及多數貨櫃被壓損。



聯興國際物流公司董事王進興受訪時說，被撞倒的橋式起重機在2011年才購置，所幸當時尚未開始吊掛貨櫃作業，操作員也尚未登上橋式起重機，沒有造成重大傷亡；至於碼頭被撞出寬3公尺、深2公尺、水下目測約2.8公尺的大洞。



據初步了解，事故發生後，這艘貨船船首凹陷，但是目測並無進水現象。



基隆港務分公司經與相關單位召開緊急應變小組第一次會議後也表示，事發後現場封鎖及警戒，並以攔油索圍在貨船四周，避免可能發生的油污染，並請聯興國際物流公司等單位評估這起案件造成的損失；在損失未評估完成前，依據商港法規定，暫時禁止HANSA MEERSBURG貨船離港。



一般貨船在進出港時，都有熟悉港內航道的引水人在引導，但今天還是發生這起意外，令人不解，航港局等相關單位已針對這起海事發生原因，展開進一步調查。1070108