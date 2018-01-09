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M503未先協商 台灣向ICAO表達關切

發稿時間：2018/01/09 12:25

最新更新：2018/01/09 12:53

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（中央社製圖）（中央社製圖）

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）知情人士今天表示，根據國際民航組織文件規定，陸方若要啟動新航路，須與周邊受影響的飛航情報區事先協商（coordinate），台灣已洽請其他ICAO會員向ICAO表達台灣的關切。

知情人士表示，根據國際民航組織（International Civil Aviation Organization）一份文件規定，若要啟動新航路，需要事先與周邊受到影響的飛航情報區協調，因此，中國大陸啟動新航路，有義務要事先與台灣協調，但陸方這次卻是片面決定，未與台灣協商。

知情人士指出，台灣已向ICAO表達關切，但目前ICAO尚未有回應；台灣也已洽請其他ICAO會員向ICAO表達台灣的關切。

知情人士說，台灣雖不是ICAO會員，但至少要表達台灣的聲音，讓ICAO知道台灣的立場。

同時，知情人士表示，外交部已經通知駐外館處，向駐在國表達台灣的立場。

此外，外交部發言人李憲章今天在外交部例行新聞說明會，回應媒體詢問M503議題時表示，總統蔡英文在週日召開國安會議，外交部會持續進洽各國政府，爭取國際輿論與駐在國政府的了解，也會持續與相關部會密切配合，包括國安部門與交通部。

中國大陸1月4日片面啟用M503北上航路以及銜接的W航路，蔡總統日前召集國安部會首長研商，呼籲北京依據2015年兩岸達成的共識，由雙方盡速展開技術性協商，解決飛航安全相關問題。

蔡總統認為，北京當局在未經協商下片面啟用爭議航線，不僅影響飛安，更是對台海現狀的破壞，這種單方面改變現狀、破壞區域穩定的做法，國際社會並不樂見，外交與民航單位，應持續向各國政府、民航業者與國際組織，說明此爭議航道對區域穩定與飛航安全的破壞，爭取國際社會理解與支持。

另外，美國國務院資深政策顧問胡克（Brian Hook）也表示，美國關切中國沒有和台灣諮詢，逕自修改民航航路的做法，「美國反對這種單方面的行動」。1070109

延伸閱讀》美官員談M503：反對陸這類單方面行動

延伸閱讀》陸啟用M503北上航線 陸委會：不尊重台灣的草率做法

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