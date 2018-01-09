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勞團臥軌抗議修勞基法 15人遭限制住居

發稿時間：2018/01/09 21:23

最新更新：2018/01/09 21:38

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多名桃園市產業總工會等勞團成員力反勞基法修法，8日晚間跳下台北火車站月台，以臥軌方式要求撤回勞基法修正草案。（中央社檔案照片）多名桃園市產業總工會等勞團成員力反勞基法修法，8日晚間跳下台北火車站月台，以臥軌方式要求撤回勞基法修正草案。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北9日電）勞工團體抗議勞基法修法，8日晚間到台北車站臥軌抗議，警方共帶回桃園市產業總工會秘書蔣闊宇等15人問訊。北檢複訊後，今晚依涉違公共危險罪，諭知15人限制住居後請回。

勞團臥軌行動近2小時，北市警方帶回蔣闊宇等15名臥軌民眾。台北地檢署檢察官今天複訊後，考量15人承諾不會再採取臥軌等激烈手段，諭知涉犯妨害公眾往來安全罪、妨害公用事業罪，全數限制住居後請回。

參與臥軌的桃產總秘書蔣闊宇指出，政府在立院推動的修法就像失控列車，台灣千萬勞工就像是擋在失控列車前無法逃開的人，準備被這個糟糕法案輾壓過去。

台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮則表示，失業給付就是當年關廠工人臥軌臥出來的，當大家在譴責臥軌阻礙他人回家接小孩的權利時，「我們想問這些小孩未來的勞動安全在哪，這就是為什麼我們躺在鐵軌，為的是這些小孩未來的勞動環境」。

工作傷害受害人協會專員劉念雲說，檢警不停的問為什麼要跳下鐵軌，其實答案很簡單：「我昨晚離開辦公室前往活動現場前，還接到一名南部過勞貨運司機家屬電話，因此我認為沒有不聲援的道理。」

不在15人名單之列的桃園市產業總工會秘書王浩說，民進黨政府強行通過勞基惡法，又在昨天的抗議行動中，拘留臥軌者長達24小時，意圖打壓社運。1070109

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