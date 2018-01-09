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影射馬英九收獻金 周玉蔻逆轉改判賠180萬

發稿時間：2018/01/09 16:15

最新更新：2018/01/09 17:40

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前總統馬英九（左）不滿遭影射收頂新政治獻金，自訴控告媒體人周玉蔻誹謗並求償新台幣1000萬元。（中央社檔案照片）前總統馬英九（左）不滿遭影射收頂新政治獻金，自訴控告媒體人周玉蔻誹謗並求償新台幣1000萬元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文、謝佳珍、江佩凌台北9日電）前總統馬英九不滿名嘴周玉蔻指他收受頂新魏家2億元非法政治獻金，求償新台幣1000萬元。周玉蔻一審獲判免賠，高院今天逆轉改判周應賠償180萬元，並刊登道歉聲明。

馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，馬英九對此結果感到欣慰，感謝高院承審法官的判決。

周玉蔻下午透過臉書發布公開聲明：「關於馬英九民事二審判決案，本人不服法官判決，將提起上訴。」並表示，關於該則評論報導，她已經善盡調查求證責任。

周玉蔻民國103年接連在個人臉書、美麗島電子報、政論節目中，指馬英九團隊收受頂新集團2億元政治獻金，並影射胡定吾是馬英九收取獻金的白手套。馬英九自訴控告周玉蔻加重誹謗，及民事求償1000萬元、要求登報道歉。

民事部分，台北地方法院去年1月駁回馬英九請求，周玉蔻免賠償道歉。

案經上訴，台灣高等法院承審合議庭認為，周玉蔻指涉馬英九於101年總統大選期間，收受頂新魏家2億元非法政治獻金部分並非事實，周未經合理查證，導致馬英九社會評價低落、名譽受損，而不法侵害馬英九名譽權，構成侵權行為，應負賠償責任。

周玉蔻主張，曾向吳子嘉、張榮豐、宋耀明、蔡玉真、謝國樑、胡忠信等人查證。但高院新聞稿指出，張、宋、謝都說周並未向其查證獻金案情，蔡則稱，是她主觀推測胡定吾是馬英九收取不法獻金的最佳白手套，胡、吳則說是聽聞第三人轉述的傳聞內容。

合議庭認為，周玉蔻未進一步查證傳聞內容是否屬實，不能認為是合理查證，以周玉蔻侵害馬英九名譽權，造成馬英九精神上之痛苦為由，判決周應賠償慰撫金180萬元，並於聯合報、中國時報、自由時報及蘋果日報刊登道歉聲明各1日，以回復馬英九名譽，雙方均可上訴。

刑事部分，北院一審以「周玉蔻有相當理由確信指摘內容為真實」，判決周玉蔻無罪；案經上訴，高院去年4月改判周玉蔻拘役50天，得易科罰金，全案已定讞。1070109

延伸閱讀》指馬英九收獻金 周玉蔻：沒鋪陳吸引觀眾

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