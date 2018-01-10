/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 寒流勞基法金球獎簡余晏
>rss

北韓參加平昌冬奧 IOC：往前跨出一大步

發稿時間：2018/01/10 01:36

最新更新：2018/01/10 07:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
南北韓9日會談後宣布，北韓將派選手參加平昌冬季奧運。國際奧林匹克委員會主席巴赫表示，在奧林匹克精神上是往前跨出一大步。圖前右起為會談代表南韓統一部長官趙明均及北韓祖國和平統一委員會委員長李善權。（韓聯社提供）南北韓9日會談後宣布，北韓將派選手參加平昌冬季奧運。國際奧林匹克委員會主席巴赫表示，在奧林匹克精神上是往前跨出一大步。圖前右起為會談代表南韓統一部長官趙明均及北韓祖國和平統一委員會委員長李善權。（韓聯社提供）

（中央社洛桑9日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，北韓決定派遣選手和高層代表團參加2月南韓平昌冬季奧運，是「往前跨出一大步」。

兩韓今天舉行2年多來首次正式會談後宣布，北韓將派遣選手參加平昌冬季奧運。北韓曾杯葛1988年首爾夏季奧運。

巴赫表示：「這些提議在奧林匹克精神上是往前跨出一大步。」

國際奧委會發言人表示，國際奧委會將等待「今天會議的正式報告和正式提議」。

「國際奧委會然後會就這項參與、朝鮮民主主義人民共和國（北韓）國家奧委會選手的人數和名字及參與的形式（旗幟、國歌和儀式等），詳細討論這些提議。」

「我們將繼續以正面和建設性方式進行這些討論。在這項磋商後，國際奧委會執行委員會將會做出相關決定。」（譯者：中央社陳政一）1070110

延伸閱讀》北韓允高規格參加冬奧 南韓加碼辦團圓會

延伸閱讀》南北韓重啟會談 70年恩怨情仇一次看

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP