北韓參加平昌冬奧 IOC：往前跨出一大步

南北韓9日會談後宣布，北韓將派選手參加平昌冬季奧運。國際奧林匹克委員會主席巴赫表示，在奧林匹克精神上是往前跨出一大步。圖前右起為會談代表南韓統一部長官趙明均及北韓祖國和平統一委員會委員長李善權。（韓聯社提供）