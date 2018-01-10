北韓參加平昌冬奧 IOC：往前跨出一大步

南北韓9日會談後宣布，北韓將派選手參加平昌冬季奧運。國際奧林匹克委員會主席巴赫表示，在奧林匹克精神上是往前跨出一大步。圖前右起為會談代表南韓統一部長官趙明均及北韓祖國和平統一委員會委員長李善權。（韓聯社提供）
（中央社洛桑9日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，北韓決定派遣選手和高層代表團參加2月南韓平昌冬季奧運，是「往前跨出一大步」。
兩韓今天舉行2年多來首次正式會談後宣布，北韓將派遣選手參加平昌冬季奧運。北韓曾杯葛1988年首爾夏季奧運。
巴赫表示：「這些提議在奧林匹克精神上是往前跨出一大步。」
國際奧委會發言人表示，國際奧委會將等待「今天會議的正式報告和正式提議」。
「國際奧委會然後會就這項參與、朝鮮民主主義人民共和國（北韓）國家奧委會選手的人數和名字及參與的形式（旗幟、國歌和儀式等），詳細討論這些提議。」
「我們將繼續以正面和建設性方式進行這些討論。在這項磋商後，國際奧委會執行委員會將會做出相關決定。」（譯者：中央社陳政一）1070110
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