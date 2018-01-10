/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 寒流勞基法金球獎簡余晏
>rss

勞基法三讀 林美珠：盡快做好把關機制

發稿時間：2018/01/10 10:24

最新更新：2018/01/10 13:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 立法院院會10日三讀修正通過勞基法部分條文後，勞動部長林美珠（前）第一時間赴立法院致意。中央社記者溫貴香攝　107年1月10日立法院院會10日三讀修正通過勞基法部分條文後，勞動部長林美珠（前）第一時間赴立法院致意。中央社記者溫貴香攝　107年1月10日

（中央社記者蘇龍麒、溫貴香台北10日電）立法院院會今天三讀修正通過勞基法部分條文後，勞動部長林美珠第一時間赴立法院致意。林美珠說，勞動部會盡快將把關機制做好，也一定會想辦法盡量與勞團溝通。

立法院經18小時不斷電表決，今天三讀修正通過勞動基準法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。

林美珠第一時間抵達立法院向立法院長蘇嘉全致意。蘇嘉全會後受訪表示，勞基法順利完成三讀，朝野立委都蠻理性討論事情，他也讓每一位想說話的立委，針對每一條條文有發表意見的機會，沒有阻擋任何一位立委的發言。

被問到勞基法三讀後的感想？蘇嘉全說，修勞基法的目的要讓勞資雙方雙贏，修法已完成三讀，基於法的基礎，勞資雙方應更加密切配合，資方應該好好照顧勞方，勞方依法提出的請求，資方做得到的地方，應該盡量配合。

被問到勞基法三讀後，總統蔡英文、行政院長賴清德是否致電表示關切？蘇嘉全說，還沒有，但林美珠親自到立法院致意，他向林美珠表示，勞動部要好好將勞基法三讀內容向外界說明，因為不見得每一位立委都了解條文內容的涵義，勞動部及相關部會有必要更積極把修法通過的內容，向外界說明清楚，讓外界了解這部法對勞資雙方都有好處。

立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。中央社製表　107年1月10日立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。中央社製表　107年1月10日

林美珠受訪時表示，勞基法三讀大家都辛苦，希望勞動環境可以更好；被問到三讀通過的心情、修法過程備感辛苦等問題，林美珠一律以「謝謝、大家都很努力」低調回應。

林美珠表示，勞基法三讀後，勞動部會盡快將把關機制做好；對於勞團的質疑，她表示，勞動部一定會想辦法說清楚，盡量溝通。

記者問到是否繼續在勞動部長的位置把勞基法落實？林美珠說，「我們繼續努力」。1070110

立法院院會10日三讀修正通過勞基法部分條文，立法院長蘇嘉全（前）會後受訪表示，修勞基法目的是要讓勞資雙方雙贏，修法已完成三讀，基於法的基礎，勞資雙方應更密切配合。中央社　107年1月10日立法院院會10日三讀修正通過勞基法部分條文，立法院長蘇嘉全（前）會後受訪表示，修勞基法目的是要讓勞資雙方雙贏，修法已完成三讀，基於法的基礎，勞資雙方應更密切配合。中央社　107年1月10日
立法院院會10日三讀修正通過勞動基準法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。圖為民進黨立委在三讀通過後在議場歡呼。中央社記者王飛華攝　107年1月10日立法院院會10日三讀修正通過勞動基準法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。圖為民進黨立委在三讀通過後在議場歡呼。中央社記者王飛華攝　107年1月10日
立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。圖為國民黨立委見大勢已去收布條離開議場。中央社記者王飛華攝 107年1月10日立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。圖為國民黨立委見大勢已去收布條離開議場。中央社記者王飛華攝 107年1月10日

延伸閱讀》立院18小時不斷電完成三讀 勞基法修法重點條文整理

延伸閱讀》工商團體：加班彈性增加 勞基法修正企業勞工雙贏

延伸閱讀》勞團立法院外撒冥紙抗議 擬提公投推翻勞基法修法

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP