勞基法三讀 林美珠：盡快做好把關機制

立法院院會10日三讀修正通過勞基法部分條文後，勞動部長林美珠（前）第一時間赴立法院致意。中央社記者溫貴香攝 107年1月10日

（中央社記者蘇龍麒、溫貴香台北10日電）立法院院會今天三讀修正通過勞基法部分條文後，勞動部長林美珠第一時間赴立法院致意。林美珠說，勞動部會盡快將把關機制做好，也一定會想辦法盡量與勞團溝通。



立法院經18小時不斷電表決，今天三讀修正通過勞動基準法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。



林美珠第一時間抵達立法院向立法院長蘇嘉全致意。蘇嘉全會後受訪表示，勞基法順利完成三讀，朝野立委都蠻理性討論事情，他也讓每一位想說話的立委，針對每一條條文有發表意見的機會，沒有阻擋任何一位立委的發言。



被問到勞基法三讀後的感想？蘇嘉全說，修勞基法的目的要讓勞資雙方雙贏，修法已完成三讀，基於法的基礎，勞資雙方應更加密切配合，資方應該好好照顧勞方，勞方依法提出的請求，資方做得到的地方，應該盡量配合。



被問到勞基法三讀後，總統蔡英文、行政院長賴清德是否致電表示關切？蘇嘉全說，還沒有，但林美珠親自到立法院致意，他向林美珠表示，勞動部要好好將勞基法三讀內容向外界說明，因為不見得每一位立委都了解條文內容的涵義，勞動部及相關部會有必要更積極把修法通過的內容，向外界說明清楚，讓外界了解這部法對勞資雙方都有好處。





立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。中央社製表 107年1月10日

林美珠受訪時表示，勞基法三讀大家都辛苦，希望勞動環境可以更好；被問到三讀通過的心情、修法過程備感辛苦等問題，林美珠一律以「謝謝、大家都很努力」低調回應。



林美珠表示，勞基法三讀後，勞動部會盡快將把關機制做好；對於勞團的質疑，她表示，勞動部一定會想辦法說清楚，盡量溝通。



記者問到是否繼續在勞動部長的位置把勞基法落實？林美珠說，「我們繼續努力」。1070110





立法院院會10日三讀修正通過勞基法部分條文，立法院長蘇嘉全（前）會後受訪表示，修勞基法目的是要讓勞資雙方雙贏，修法已完成三讀，基於法的基礎，勞資雙方應更密切配合。中央社 107年1月10日

立法院院會10日三讀修正通過勞動基準法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。圖為民進黨立委在三讀通過後在議場歡呼。中央社記者王飛華攝 107年1月10日

立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。圖為國民黨立委見大勢已去收布條離開議場。中央社記者王飛華攝 107年1月10日

延伸閱讀》立院18小時不斷電完成三讀 勞基法修法重點條文整理



延伸閱讀》工商團體：加班彈性增加 勞基法修正企業勞工雙贏



延伸閱讀》勞團立法院外撒冥紙抗議 擬提公投推翻勞基法修法