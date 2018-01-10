/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 寒流勞基法金球獎簡余晏
>rss

立院挑燈審勞基法 藍委：別在睡覺中立法

發稿時間：2018/01/10 02:14

最新更新：2018/01/10 02:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
立法院臨時會10日凌晨處理勞動基準法第34條文修正草案時，議場後方躺椅排排放，有立委趴在桌上睡覺、有立委在躺椅上休息，引發國民黨立委批評。（中央社記者孫仲達攝）立法院臨時會10日凌晨處理勞動基準法第34條文修正草案時，議場後方躺椅排排放，有立委趴在桌上睡覺、有立委在躺椅上休息，引發國民黨立委批評。（中央社記者孫仲達攝）

（中央社記者陳俊華、王承中台北10日電）立法院臨時會今天凌晨處理勞動基準法第34條文修正草案時，國民黨立委表示，不該在睡覺中立法；立法院長蘇嘉全近凌晨1時接手主持會議時表示，自己從早到晚都沒睡。

立法院臨時會院會審查勞基法修正草案，從9日下午一直到10日凌晨不斷電逐條討論勞基法第34條修正草案攸關輪班間隔時數，議場後方躺椅排排放，有立委趴在桌上睡覺、有立委在躺椅上休息；卻因藍委一聲「不要在睡覺中立法」讓朝野立委台上台下互相指責，讓後來接手主持議事的蘇嘉全也被波及。

zoom in 立法院臨時會10日凌晨處理勞動基準法第34條文修正草案時，有立委趴在桌上睡覺。（中央社記者孫仲達攝）立法院臨時會10日凌晨處理勞動基準法第34條文修正草案時，有立委趴在桌上睡覺。（中央社記者孫仲達攝）

中國國民黨立委江啟臣發言時表示，「不要睡覺中立法」，不管是立委或勞工都需要休息，他也請會議主席、立法院副院長蔡其昌清查一下，台下有多少立委在睡覺？台下的民進黨立委鍾佳濱則回說，「不要廢話，你超時了，講的都是廢話。」

國民黨立委許毓仁發言時也指著台下說，「後面在睡覺的全部給我起來」「搞什麼東西」，他質疑議場內大家的心智狀況，到底知不知道自己在講什麼？大家應該思考一下，在這邊通過的法案，是不是真的對這個國家好？

約凌晨1時，蘇嘉全與立法院副院長蔡其昌換班，接手主持議事。蘇嘉全說，剛剛他都在議場後面，「看大家吵架」，他也說，現在大家都不准睡覺，他會在上面看，而自己從早上到現在都沒有睡覺。1070110

延伸閱讀》立院不斷電表決 立委滑手機打發時間

延伸閱讀》立院二讀 每月加班上限不得逾54小時

延伸閱讀》立院挑燈夜戰勞基法修正案 目前二讀通過條文總整理

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP