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水價今年不漲 明年可能擴大收費級距

發稿時間：2018/01/10 21:46

最新更新：2018/01/10 22:57

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zoom in 台灣自來水公司董事長郭俊銘接受中央社專訪時表示，已承諾今年不漲水價，明年則可能考慮增加收費級距，對工商業收取較高水費。中央社記者鄭傑文攝　107年1月10日台灣自來水公司董事長郭俊銘接受中央社專訪時表示，已承諾今年不漲水價，明年則可能考慮增加收費級距，對工商業收取較高水費。中央社記者鄭傑文攝　107年1月10日

台水董事長郭俊銘專訪（中央社記者黃雅娟台北10日電）23年未調整水價的台水，自96年起迄今累積虧損已超過新台幣20億元。台水董事長郭俊銘今天雖已承諾今年不漲水價，但明年則可能考慮增加收費級距，對工商業收取較高水費。

面對台灣年年都有的缺水危機，水資源充分利用至為重要，台灣自來水公司董事長郭俊銘接受中央社專訪時表示，要如何能夠讓大家不浪費水，從以色列、日本等各國的經驗可以發現，調高水價的方式促進節水的效果非常明顯，價格是民生、工廠節水的影響指標。

郭俊銘表示，台灣水價全世界第3低，已23年沒調整水價，但「遲早一定要調」，去年行政院長賴清德上任的時候，台水已承諾到今年底都不調整，所以今年不會調整。

至於明年是否調整水價或擴大收費級距，郭俊銘說，擴大級距的可能性比較大，可從現有的4級級距，增加工業、商業的用水級距。水價低廉沒有人要節水，「調整價格的目的不是為了多收水費」，而是基於水資源不浪費，在缺水期間，讓大家共體時艱。

不過，郭俊銘指出，照顧民生用水是基本要求，工商業用水本來的目的就是為了賺錢，但是用水成本卻是全世界最低的，立法院朝野都支持台水增加收費級距，目前各界討論認為6個級距算是合理。

台水23年沒調整過水價，對於營運壓力是否很大，郭俊銘表示，水價太低，不容易累積盈餘，96年至105年累積虧損曾超過新台幣20億元，靠著有效管理、減少漏水率等措施，105年盈餘才寫下歷史新高，106年累積虧損只剩下約0.74億元。

連續兩年盈餘寫下歷史紀錄，台水也面對「賺錢為何漲價」的社會輿論壓力，郭俊銘說，無論是改善供水品質、降低漏水率，都需要汰換管線。面對52%的超齡管線，台水「不能永遠借錢」。

至於是否在枯水期增收水價，郭俊銘說，外界對此雜音仍多，這構想並非歧視缺水地區的居民，只是希望提高當地民眾節水意識，多收的水費，台水會專款專用，運用在相關地區管線汰換、更新系統、強化服務等。1070110

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