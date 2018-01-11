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胖達人案 小S公公許慶祥緩刑確定

發稿時間：2018/01/11 16:49

最新更新：2018/01/11 17:23

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zoom in 藝人徐熙娣丈夫許雅鈞及許父許慶祥（前）等人被控內線交易案，最高法院11日駁回上訴，許慶祥判刑1年10月，緩刑4年。（中央社檔案照片）藝人徐熙娣丈夫許雅鈞及許父許慶祥（前）等人被控內線交易案，最高法院11日駁回上訴，許慶祥判刑1年10月，緩刑4年。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北11日電）藝人小S（徐熙娣）丈夫許雅鈞及許父許慶祥等人被控內線交易案，最高法院今天駁回上訴，許慶祥判刑1年10月，緩刑4年，交付保護管束並接受20小時法治教育，全案定讞。

生技達人董事長徐洵平與妻子姜麗芬，各被判刑1年8月、1年6月，均緩刑3年，交付保護管束並接受12小時法治教育，最高法院今駁回徐、姜上訴，也告確定。

許雅鈞一二審均獲判無罪，因檢察官未上訴，已於去年初無罪確定。

許慶祥等人被控提前得知胖達人（生技達人公司）民國102年經營虧損、即將更換董事長，卻在重大消息公開前，事先大量出脫基因國際股票避損。

台灣高等法院認定，徐洵平夫婦不法獲利1萬1571元，許慶祥不法獲利146萬7466元，依證券交易法內線交易罪，判許慶祥1年10月、緩刑4年，接受20小時的法治教育；徐洵平、姜麗芬分別判1年8月與1年6月徒刑、緩刑3年，均要接受12小時的法治教育課程。

案經檢察官對徐洵平、姜麗芬、許慶祥部分提起上訴，徐洵平、姜麗芬也上訴，最高法院今天駁回，全案確定。1070111

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