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紐約洋基證實 有意延攬達比修有

發稿時間：2018/01/12 14:05

最新更新：2018/01/12 14:33

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日籍強投達比修有（圖）投入自由球員市場待價而沽，東岸的紐約洋基隊總經理凱許曼證實對他感興趣。（檔案照片／共同社提供）日籍強投達比修有（圖）投入自由球員市場待價而沽，東岸的紐約洋基隊總經理凱許曼證實對他感興趣。（檔案照片／共同社提供）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯11日專電）日籍強投達比修有投入自由球員市場待價而沽，東岸的紐約洋基隊總經理凱許曼證實，洋基對達比修有感興趣，並說已經會晤他的經紀人沃爾夫。

達比修有雖然去年世界大賽關鍵第7戰先發表現不佳吞敗投，不過在自由球員市場仍炙手可熱，根據美國職棒大聯盟MLB官網報導，洋基與休士頓太空人隊、芝加哥小熊隊、德州遊騎兵隊、明尼蘇達雙城隊都積極爭取他。

凱許曼（Brian Cashman）接受媒體訪問時被問到，洋基認為達比修有是目前市場上優質的先發投手嗎？他的答案是肯定的。而洋基最後能延攬他嗎？雖然凱許曼無可奉告，但是已接觸了沃爾夫（Joel Wolfe），這是事實。

另據雅虎體育披露，ESPN播報員凱伊（Michael Kay）說，洋基已提7年1億6000萬美元的合約，但是達比修有拒絕了。

而大聯盟官網報導指出，凱許曼表示，達比修有是個巨投，有些話不能說得太直接，但洋基必須備妥更靈活的財務空間，如此才不至於必須繳高額的稅。

報導說，因左外野手賈德納（Brett Gardner）與右投羅伯森（David Robertson），兩人明年將投入自由球員市場，若是為了爭取達比修有而得清出薪資空間，洋基可交易他們，或者是高薪的外野手艾斯貝瑞（Jacoby Ellsbury）。1070112

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