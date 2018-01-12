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中油總經理異動 內定副總李順欽接任

發稿時間：2018/01/12 18:56

最新更新：2018/01/12 19:11

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中油副總經理、煉製事業部執行長李順欽內定接掌總經理，經濟部12日已將公文送至行政院。（中央社檔案照片）中油副總經理、煉製事業部執行長李順欽內定接掌總經理，經濟部12日已將公文送至行政院。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃雅娟台北12日電）中油總經理異動，副總經理、煉製事業部執行長李順欽內定接掌總經理，經濟部今天已將公文送至行政院，若順利核定，中油預計在月底召開董事會通過人事案。

中油現任總經理劉晟熙於106年1月升任，去年遭逢815全台大停電時，劉晟熙曾表示「會負起責任」，經行政院調查小組調查後，中油有4項疏失，對劉晟熙記過2次，並對相關人員進行懲處。

據知情人士指出，劉晟熙在中油新董事長戴謙去年11月6日上任時就曾提出口頭請辭。

知情人士說，中油內定現任副總經理、煉製事業部執行長李順欽接任總經理一職的公文，今天已經送出經濟部。依照程序，待行政院核定後，中油需要透過董事會進行委任，中油也預計將於月底召開董事會。

李順欽出身台南，民國42年7月30日生，中央大學化學工程系畢業後，在69年11月1日進中油服務，曾擔任高總廠石化生產處五輕裂解工場工場長，並參與第四硫磺工場、殘渣油氣化工場、第五芳香烴工場、第五輕油裂解工場等試爐，及高雄煉油廠廠長，學經歷相當完整。

劉晟熙上任時希望第三天然氣接收站、高雄港洲際貨櫃二期儲運中心及桃園煉油廠重油加氫脫硫工場3大投資案，能順利進行；不過第三天然氣接收站由於碰上大潭藻礁等環保議題卡關，至今尚未動工。1070112

延伸閱讀》中油新總座李順欽 第三接收站成首要挑戰

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