USTR惡市場名單 淘寶網又上榜

美國貿易代表署（USTR）12日公布販售盜版及仿冒品的「惡市場名單」，中國大陸網路購物平台龍頭「淘寶網」再度上榜。（檔案照片／中新社提供）
（中央社記者鄭崇生華盛頓12日專電）美國貿易代表署（USTR）今天公布販售盜版及仿冒品的「惡市場名單」，中國大陸網路購物平台龍頭「淘寶網」再度上榜。
USTR公布「2017年惡市場報告」（2017 Notorious Markets Report），，在網路市場惡名單部分，大陸阿里巴巴集團旗下淘寶網再度上榜，在USTR列名的25個販售盜版與仿冒、侵犯智慧財產權情況嚴重的網路市場黑名單榜上有名。
阿里巴巴在美國上市以來，企圖改善販賣盜版與侵權的負面國際形象，不過，仍被USTR緊盯，在這份惡市場名單榜上有名已非首次。值得注意的是，USTR今年公布的在34頁報告中、以將近3頁篇幅，詳述淘寶網及阿里巴巴如何侵害美國企業的智慧財產權。USTR指控，淘寶網仍「大量販售侵權產品」。
報告明白指出，雖然阿里巴巴付出努力，但重要問題仍未解決，像是無法提供數據佐證，銷售盜版仿冒品數量有下降。
USTR更直接給出七點建議，包括要求阿里巴巴要「認真打假」，確保不要讓販售盜版及侵權產品的網路商店，從知名度較高的淘寶網與天貓，轉移至旗下二手商品交易網路平台「閑魚網」。
另外，實體市場的「惡市場名單」共有18個，大陸有6個上榜，包括北京知名的秀水市場及紅橋市場。
其他國家包括加拿大、越南、阿拉伯聯合大公國、土耳其、西班牙、義大利、巴拉圭、墨西哥、阿根廷、印尼及印度，也都有知名購物景點上了實體市場的「惡市場名單」。1070113
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