除了睡覺都在工作 郭俊銘終結台水虧損

在水價凍漲23年情況下，台灣自來水公司近兩年營運表現寫下盈餘、售水總量創新高；漏水率、營運成本創新低的「兩高兩低」紀錄，董事長郭俊銘的管理哲學就是「時效、控制、成果」。中央社記者鄭傑文攝 107年1月13日
台水董事長郭俊銘專訪（中央社記者黃雅娟台北13日電）「除了睡覺之外都在工作」，這是台水資深員工對董事長郭俊銘的印象。上任僅一年半，郭俊銘終結長達10年虧損，還打消超過新台幣19億元累積虧損，率台水創連續2年盈餘新高。
曾任台灣省議員、兩屆立法委員的郭俊銘30、40年前就投入水資源保護行動，更多次擔任大甲溪生態環境維護協會會長，民國105年7月接下台灣自來水公司董事長，「跟水結緣幾十年」的他，很快就進入狀況，展現對水資源的熟稔與用心。
台水這兩年營運表現令人驚艷，在水價凍漲23年情況下寫下盈餘、售水總量創新高，及漏水率、營運成本創新低的「兩高兩低」紀錄，郭俊銘的管理哲學就是「時效、控制、成果」。
「只要對公司成長有幫助，都要儘快」，郭俊銘總以客氣但堅定語氣鼓勵員工。他以身作則，全力投入台水各項業務，不管是管線汰換、自來水普及或降低漏水率、開發新業務，幾乎都親力親為，與團隊共同努力。
在接受中央社專訪過程中，郭俊銘秀出手機裡儲存的工程圖片，一張一張解說伏流水取水計畫與效益。台水研究員透露，伏流水取水工程計畫就是郭俊銘自己請教專家構思完成，讓他相當佩服。
體力過人的郭俊銘更是為在重劃區綠地設置地下蓄水池，全台跑透透尋求各縣市支持，郭俊銘說，「縣市長只剩一、兩位時間因喬不攏還沒談過」，還要持續努力。
心心念念全國水資源能整體調度的郭俊銘，去年也為台水向台北自來水事業處購水價格過高，親訪台北市長柯文哲。幕僚透露，柯文哲「時間不好敲」，但郭俊銘不放棄，終於在數度協調後，達成修正量價共識，今年郭俊銘還打算再努力，希望取消每日38萬噸計價門檻。
除地方首長，郭俊銘還曾因台積電3奈米製程新廠計劃，拜訪台積電董事長張忠謀說明供水規劃，讓張忠謀吃下定心丸續加碼投資台灣。不只台積電，他也拜訪友達、中鋼等用水大戶。台水員工說，郭俊銘工作認真，「除了睡覺之外都在工作」，對細節的堅持，「幾乎」是完美主義。
郭俊銘的敢言也讓員工佩服，政治人物不敢碰的水價調整議題，郭俊銘也勇於表態，他認為，面對極端氣候愈來愈嚴峻，只有以價制量才能達成節水效果，上任不久就頻拋「枯水價」、「擴大級距」等議題，他說，「不是為了公司賺錢，而是對人民有利」。
轉換跑道這一年半以來，郭俊銘不改民意代表服務選民熱情，為台水寫下亮眼成績，未來包括缺水危機、降低漏水率等調度水資源重責大任，都待他克服難關、一一實現。1070113
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