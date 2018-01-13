除了睡覺都在工作 郭俊銘終結台水虧損

在水價凍漲23年情況下，台灣自來水公司近兩年營運表現寫下盈餘、售水總量創新高；漏水率、營運成本創新低的「兩高兩低」紀錄，董事長郭俊銘的管理哲學就是「時效、控制、成果」。中央社記者鄭傑文攝 107年1月13日