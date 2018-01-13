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關鍵字： 康龍劉世芳寒流勞基法
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水利會改制 藍反對僅2選項綠籲提對案

發稿時間：2018/01/13 17:53

最新更新：2018/01/13 19:24

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立法院臨時會10日完成勞動基準法三讀後，近日將繼續處理107年度中央政府總預算案、監察委員人事同意權案、農田水利會組織通則修正草案等案。（中央社檔案照片）立法院臨時會10日完成勞動基準法三讀後，近日將繼續處理107年度中央政府總預算案、監察委員人事同意權案、農田水利會組織通則修正草案等案。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華、溫貴香台北13日電）農田水利會擬改制為公務機關，中國國民黨立法院黨團書記長林為洲今天說，改革不應只有官派與延任兩種選項；民進黨團幹事長劉櫂豪說，若不贊同民進黨的做法，就要提出方法。

立法院臨時會10日完成勞動基準法三讀後，近日將繼續處理107年度中央政府總預算案、監察委員人事同意權案、農田水利會組織通則修正草案等案。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘12日表示，16日行使監察委員人事同意權後，當天中午將要求立法院長蘇嘉全召集朝野協商農田水利會組織通則修正草案，凝聚朝野共識；若無共識，16日下午就表決。

林為洲下午受訪表示，改革不應只有官派與延任兩種選項，水資源要統一調度運籌管理，也可以成立水權分配委員會，在農田水利會組織通則修正草案討論過程中，為何這些建言都沒有被討論？國民黨團不反對改革，但反對只有官派與延任兩種聲音。

林為洲表示，16日會參與由蘇嘉全的召集朝野協商，把道理講清楚，但是否採取冗長發言等方式杯葛議事，15日黨團擴大幹部會議將討論。

劉櫂豪說，水利會改制升格這件事，不是現在才提出，國民黨執政時也曾提出過要改制為公務機關，既然國民黨也贊成改制升格，如果「不贊成我們（民進黨團）的方法，要提出你（國民黨團）自己的方法啊」。

劉櫂豪表示，如果國民黨團不提出方法，又說贊成改革，「我不知道要怎麼溝通才好」；他說，其實只有3條條文要修，希望16日的朝野協商大家能有共識，若還是沒辦法達成共識的話，「該處理就處理」。1070113

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