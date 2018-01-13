搶3G升4G大餅 低價吃到飽難退場

台灣市場規模小，卻有5家電信業者，市場競爭異常激烈，電信三雄去年大打4G低價吃到飽戰爭，原定1月底退場，但傳出可望展延至4月底。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北13日電）電信三雄低價吃到飽方案，原定1月底退場，在市場競爭、業者積極促使3G用戶升級4G的氛圍下，傳出可望展延至4月底，換言之，攜碼低價吃到飽大戰今年將續燒。



台灣市場規模小，卻有5家電信業者，市場競爭異常激烈，電信三雄去年大打4G低價吃到飽戰爭，針對攜碼、新用戶等族群下殺吃到飽門檻。中華電信月付門檻新台幣699元，台灣大哥大與遠傳電信網路門市599元，方案表定都在今年1月底到期。



但在市場競爭、業者積極力推3G用戶升級4G的氛圍下，知情人士指出，中華電信可能將699吃到飽方案展延至4月底，而「敵不退、我不退」的競爭態勢驅使，台灣大與遠傳跟進機率相當大。換言之，今年低價吃到飽退場機率渺茫。



然而，低價吃到飽成常態，將導致數據量不斷飆升，而電信行動營收卻不增反減，恐造成電信業在建設網路與投資5G時縮手，最終受害仍是消費大眾與市場生態健康。



業者表示，低價吃到飽就像「雙面刃」，雖然用戶歡喜，但長期卻傷害市場，有用戶甚至每月使用量高達1T，嚴重排擠其他用戶權益。



儘管NCC（國家通訊傳播委員會）鼓勵業者勇敢跨出第一步，率先鳴槍打破僵局，挽救惡性循環局面，業者仍打死不先退。



中華電信總經理謝繼茂日前曾表示，2016年，中華電信就曾勇敢退場過，但大家不跟的結果就很慘，「被咬過後，往後要考慮退場或拉高門檻都會很謹慎。」



今年吃到飽能否退場或是提高門檻？遠傳電信總經理李彬也曾表示，只要台灣有5家電信業者，加上3G到期，用戶要加速升級到4G，以目前的競爭態勢而言，不太可能發生。



台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，2018年低價吃到飽持續，接續費下降、物聯網5G持續支出，會是電信產業較辛苦的一年，大家都有競業壓力，根本難退場。



低價吃到飽成趨勢，業者在吃到飽上的競爭未曾間斷，去年第4季限速21Mbps吃到飽更成為電信業重要戰場，業者也在考慮未來資費設計要做出差異化。



中華電信行動分公司總經理陳明仕對中央社記者表示，今年中華電信將持續在新增用戶、守住老客戶、提升平均每戶貢獻金額（ARPU）、提升網路速度等多方面努力。1070113