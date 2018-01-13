/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 康龍劉世芳寒流勞基法
>rss

搶3G升4G大餅 低價吃到飽難退場

發稿時間：2018/01/13 19:43

最新更新：2018/01/13 19:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台灣市場規模小，卻有5家電信業者，市場競爭異常激烈，電信三雄去年大打4G低價吃到飽戰爭，原定1月底退場，但傳出可望展延至4月底。（中央社檔案照片）台灣市場規模小，卻有5家電信業者，市場競爭異常激烈，電信三雄去年大打4G低價吃到飽戰爭，原定1月底退場，但傳出可望展延至4月底。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北13日電）電信三雄低價吃到飽方案，原定1月底退場，在市場競爭、業者積極促使3G用戶升級4G的氛圍下，傳出可望展延至4月底，換言之，攜碼低價吃到飽大戰今年將續燒。

台灣市場規模小，卻有5家電信業者，市場競爭異常激烈，電信三雄去年大打4G低價吃到飽戰爭，針對攜碼、新用戶等族群下殺吃到飽門檻。中華電信月付門檻新台幣699元，台灣大哥大與遠傳電信網路門市599元，方案表定都在今年1月底到期。

但在市場競爭、業者積極力推3G用戶升級4G的氛圍下，知情人士指出，中華電信可能將699吃到飽方案展延至4月底，而「敵不退、我不退」的競爭態勢驅使，台灣大與遠傳跟進機率相當大。換言之，今年低價吃到飽退場機率渺茫。

然而，低價吃到飽成常態，將導致數據量不斷飆升，而電信行動營收卻不增反減，恐造成電信業在建設網路與投資5G時縮手，最終受害仍是消費大眾與市場生態健康。

業者表示，低價吃到飽就像「雙面刃」，雖然用戶歡喜，但長期卻傷害市場，有用戶甚至每月使用量高達1T，嚴重排擠其他用戶權益。

儘管NCC（國家通訊傳播委員會）鼓勵業者勇敢跨出第一步，率先鳴槍打破僵局，挽救惡性循環局面，業者仍打死不先退。

中華電信總經理謝繼茂日前曾表示，2016年，中華電信就曾勇敢退場過，但大家不跟的結果就很慘，「被咬過後，往後要考慮退場或拉高門檻都會很謹慎。」

今年吃到飽能否退場或是提高門檻？遠傳電信總經理李彬也曾表示，只要台灣有5家電信業者，加上3G到期，用戶要加速升級到4G，以目前的競爭態勢而言，不太可能發生。

台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，2018年低價吃到飽持續，接續費下降、物聯網5G持續支出，會是電信產業較辛苦的一年，大家都有競業壓力，根本難退場。

低價吃到飽成趨勢，業者在吃到飽上的競爭未曾間斷，去年第4季限速21Mbps吃到飽更成為電信業重要戰場，業者也在考慮未來資費設計要做出差異化。

中華電信行動分公司總經理陳明仕對中央社記者表示，今年中華電信將持續在新增用戶、守住老客戶、提升平均每戶貢獻金額（ARPU）、提升網路速度等多方面努力。1070113

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP