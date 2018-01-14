辜嚴倬雲：反對和內政部不清不楚的和解

遭內政部解除婦聯會主委職務的辜嚴倬雲14日表示，從頭到尾就反對和內政部及不當黨產處理委員會做不清不楚的和解，強烈要求和解前提須是明確斷定婦聯會不是任何政黨的附隨組織，也沒不當黨產。（中央社檔案照片）
（中央社記者顧荃台北14日電）婦聯會去年底同意與內政部和黨產會簽署行政契約，但外傳遭內政部解除婦聯會主委職務的辜嚴倬雲企圖翻案。辜嚴倬雲今天表示，她是反對和內政部及黨產會做不清不楚的和解。
聯合報昨天報導，辜嚴倬雲去年底通知婦聯會，將辭去她所兼任4個婦聯會所屬基金會的董事長，但近日又反悔不願辭，想藉此翻案婦聯會常委會與內政部簽訂行政契約的決定；另外，報導指出，婦聯會曾陸續購買新台幣5億多台泥股票，因此辜家強勢介入婦聯會。
辜嚴倬雲今天發出聲明指出，該報導有諸多對中華民國婦女聯合會業務的不實報導及對她的不當污衊，她從頭到尾就反對和內政部及不當黨產處理委員會做不清不楚的和解，因此強烈要求和解的前提，必須是明確斷定婦聯會不是任何政黨的附隨組織，也沒有不當黨產。
辜嚴倬雲表示，她當時想法是一旦走向法律訴訟，所有的資訊在司法面前攤開，可受檢驗，所以她寧願被撤換，也不願意簽下一個不明不白的和解書。後來她撤告，則是為了不讓婦聯會陷入紛爭。
辜嚴倬雲說，報導內容有許多不實流言，如婦聯會持有台泥股票雖是事實，但僅占總股數約千分之三，對經營權毫無影響，辜家怎會為了股票介入婦聯會？其次，婦聯會員工的優退方案，早已明文定案，她也曾清楚表達，若婦聯會財產被凍結，她個人會負責讓員工領到該有的優退待遇。
她表示，另外報導說她決定要捐助辜家有關基金會十位數的捐款，更是含沙射影的人格謀殺。事實是去年辜公亮文教基金會遊說婦聯會捐助政府，在大台北興建一座中型表演廳，不是捐給單一基金會。這個案子後來沒有通過，證明了婦聯會的運作決策的公正性和透明度。
她說，希望婦聯會可以委請會計師事務所來查帳，向社會說明婦聯會的金錢流向。內政部要婦聯會提供勞軍捐收支資料，這是強人所難，因為年代久遠、人事更迭以及歷經搬遷等因素，資料確實殘缺不全，但是婦聯會依據法律和慣例所必須保存和申報的財務資料，都是完整存在的，也絕對禁得起外界的檢驗。1070114
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