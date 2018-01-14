刷新彭淮南防線 挑戰不可能任務

近期全球主要經濟體陸續緊縮貨幣政策，熱錢逐漸退場，新台幣要挑戰28.5元的「彭淮南防線」，恐是不可能的任務。圖為央行總裁彭淮南。（中央社檔案照片）

解讀後彭淮南時代新台幣匯率專題（中央社記者邱柏勝台北14日電）新台幣兌美元延續升勢，但近期全球主要經濟體陸續緊縮貨幣政策，在熱錢逐漸退場下，新台幣雖有見到28字頭的機會，但要挑戰28.5元的「彭淮南防線」，恐是不可能的任務。



受惠全球景氣復甦，歐美等主要消費市場需求增溫，帶動亞洲與新興市場國家貿易活絡。去年台灣貿易出口規模重返3000億美元大關；出口年增率13.2%，更創近7年最大增幅。出口亮眼，不僅企業飽賺外匯，更體現在台股表現，去年5月重返萬點關卡後，至今仍延續史上最長萬點行情紀錄。



這波台股大漲過程中，外資更扮演主要推手，根據金融監督管理委員會統計，2017年外資淨匯入86.83億美元，折合新台幣約2591億元。在資金不斷湧入、出口商出脫美元雙重力道的「推波助瀾」下，去年新台幣兌美元勁揚了2.431元，升幅高達8.14%，這是央行1989年推動匯率自由化後最大的升幅，也是央行總裁彭淮南任內最大的升值行情。



「出口商滿手美元，又有這麼多外資進來，新台幣不大升才怪。」外匯交易員說，去年新台幣雖然創了28年最大升幅，但去年歐元兌美元升了13.75%、韓元升12.82%，馬幣、泰銖與英鎊，升幅也在9%以上，「新台幣升幅只能算在平均值而已」。





2017年新台幣雖然創下28年來最大升幅，但去年歐元兌美元升了13.75%、韓元升12.82%，馬幣、泰銖與英鎊，升幅也在9%以上，外匯交易員表示，「新台幣升幅只能算在平均值而已」。中央社製表 107年1月14日

他說，美國總統川普主張弱勢美元以縮小貿易巨額逆差，加上美國經濟「有感」復甦，道瓊指數屢創新高，導致美股本益比過高，投資人積極赴外找尋收益率更高的投資標的，資金行情持續湧入殖利率相對高的新興市場股市，帶動去年亞幣「強強滾」，也弱化了美國聯準會去年三度升息的影響。



進入2018年，由於主要經濟預測機構認為今年全球經濟將持續復甦，年初亞幣依舊「蓄勢待發」，新台幣也一度連闖29.5元、29.4元兩關卡，頗有挑戰28字頭的意味。不過，匯銀人士認為，「此一時、彼一時也」，想要在彭淮南退休前改寫所謂的「彭淮南防線」，難度相當大。



資深銀行界人士說，所謂的彭淮南防線，一般而言指的是彭淮南20年任期內、新台幣匯價區間的最高與最低點。



2001年彭淮南上任初期，發生網路泡沫，新台幣盤中曾一度貶至35.3元；而在2009年的金融海嘯，新台幣曾收在35.174元，因此35.3元就被視為彭淮南防線的「地板價」。後來美國啟動量化寬鬆（QE）救經濟，熱錢大肆流竄，帶動非美貨幣勁揚，新台幣在2011年5月11日盤中曾一度升至28.476元，也就成為彭淮南防線的「天花板價」。



匯銀主管說，新台幣近期表現仍強勢，也是近20年來相對高點，在全球經濟穩健復甦、資金持續匯入下，「新台幣要出現28字頭，不是沒有機會。」但他表示，包含美國聯準會、歐洲央行都已啟動縮表計畫，去年加拿大央行、英國央行升息，韓國央行更開「亞洲第一槍」，6年來首度升息，「而且連日本央行都減少購債規模，資金行情與美國QE時期，早已不可同日而語」。



此外，近日各國央行為壓抑短線過熱的匯價，紛紛出手干預，包含韓國央行、中國人行在內，都曾在盤中進場大買美元，導致近期升幅兇猛的韓元、人民幣轉貶，本週新台幣說創高後連3天收貶。換言之，新台幣想在彭淮南卸任前「刷新」彭淮南防線，可能得上演「不可能的任務」。1070114



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