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關鍵字： 夏威夷空中巴士寒流康龍
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闖軌道拍山頂雪景 台鐵：危險行徑已觸法

發稿時間：2018/01/14 16:51

最新更新：2018/01/14 18:14

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影片來源：中央社

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）寒流來襲，海拔超過3000公尺以上的群峰白了頭，花蓮多處都能看見山頂覆蓋白雪的美景，今天有民眾為拍美照，走入鐵軌取景，危險景象，讓人捏了把冷汗；警方呼籲民眾勿觸法。

家住花蓮市的攝影愛好者莊俊碩表示，下午1時許到壽豐鄉木瓜溪橋的路肩拍攝奇萊山頂雪景，卻看見約10名男女闖入木瓜溪鐵橋的鐵軌，也朝著遠方的群峰拍照，聽到火車鳴笛聲，才倉惶離開，但火車一駛遠，又三三兩兩跑上鐵軌繼續拍照。

莊俊碩把這危險行徑拍下上傳臉書，痛斥這群人行為，「這樣拍照真的有比較強嗎」「跑到鐵軌上這樣對嗎」。

對此，台鐵花蓮運務段長吳金添受訪表示，民眾擅闖鐵軌已經違法，更可能有生命危險，呼籲民眾勿觸法。

鐵路警察局花蓮分局長謝明順指出，依鐵路法規定，行人侵入鐵道行為最重可開罰1萬至5萬元罰鍰，還恐涉及公共危險罪刑責，將循線約談照片中攝影民眾到案說明。1070114

寒流來襲，海拔超過3000公尺以上的群峰白了頭，花蓮多處都能看見山頂覆蓋白雪的美景，有民眾14日走入木瓜溪鐵橋的鐵軌拍照（圖），聽到火車鳴笛聲，才倉惶離開；警方表示，擅闖鐵軌已經違法，呼籲民眾勿觸法。（莊俊碩提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月14日寒流來襲，海拔超過3000公尺以上的群峰白了頭，花蓮多處都能看見山頂覆蓋白雪的美景，有民眾14日走入木瓜溪鐵橋的鐵軌拍照（圖），聽到火車鳴笛聲，才倉惶離開；警方表示，擅闖鐵軌已經違法，呼籲民眾勿觸法。（莊俊碩提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月14日

這樣拍照真的有比較強嗎？跑到鐵軌上這樣對嗎？#奇萊山

莊俊碩貼上了 2018年1月13日



延伸閱讀》尋祕境搶角度 追火車拍美照熱點看這邊

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