電金齊揚 台股盤中續創逾27年新高

美股上週五改寫歷史新高，帶動台股15日同步走高，指數一度達10962.55點，改寫27年多來新高紀錄。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北15日電）美股上週五改寫歷史新高，帶動台股今天同步走高，指數一度達10962.55點，改寫27年多來新高紀錄；電子與金融類股連袂走揚，為推升台股創高的主要動力。



至11時，大盤指數來到10926.97點，漲43.01點，成交量新台幣710.36億元。



傳統產業股今天漲跌互見，水泥與紡織類股表現較強，其中，紡織類股指數漲逾0.5%；鋼鐵與觀光類股則表現相對疲弱，類股指數同步下挫逾1%。



電子股方面，蘋果概念股股價表現也不同調，股王大立光股價開高走低，由紅翻黑，一度跌破4000元關卡，達3980元。



台積電預計18日召開法人說明會，法人預期，台積電第1季因淡季效應影響，季營收將季減約5%至10%，不過，今年總營收仍可望突破1兆元大關，將刷新歷史新高紀錄。



台積電在市場買盤踴躍下，股價表現相對強勁，盤中一度達240元，漲3元；鴻海今天股價同樣有不錯表現，一度達93.3元，漲幅約1.63%。



除電子類股指數漲逾0.5%外，金融類股指數也漲約0.9%，同為推升大盤走高的一大助力。1070115