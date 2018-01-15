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轉戰生技業 林全：沒告訴總統去哪家公司

發稿時間：2018/01/15 21:28

最新更新：2018/01/15 21:40

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zoom in 前行政院長林全（圖）15日接下東洋董事長職務，林全說，14日有請總統府副秘書長劉建忻轉告總統，他將出任新職，但並沒有告訴總統時間點以及去哪家企業。（中央社檔案照片）前行政院長林全（圖）15日接下東洋董事長職務，林全說，14日有請總統府副秘書長劉建忻轉告總統，他將出任新職，但並沒有告訴總統時間點以及去哪家企業。（中央社檔案照片）

前行政院長林全專訪（中央社記者林孟汝台北15日電）前行政院長林全今天接下東洋董事長職務，事前保密到家，林全說，昨天有請總統府副秘書長劉建忻轉告總統，他將出任新職，但並沒有告訴總統時間點以及去哪家企業，因為東洋是上市櫃公司，有內線交易的顧慮，「愈少人知道愈好」。

中央銀行總裁彭淮南任期2月將屆滿，且表明不再續任，林全是外傳熱門人選之一，他今天接受中央社記者專訪時表示，離開執政團隊前就和蔡英文總統充分溝通，不再進入公部門，也不會接受跟政府有關的任何工作，「當然也不會擔任央行總裁」。

林全說，蔡總統一直很清楚他不回公部門的態度，因此接任新職也跟表不表態無關。

至於接受新職的動向有無知會總統？林全說，蔡英文總統是前長官，加上有些私交，基於尊重及禮貌，昨天有請總統府副秘書長劉建忻代轉告訊息，但並沒有告知上任的時間點及企業名稱，畢竟東洋是上市櫃公司，有內線交易的問題，「愈少人知道愈好」，也請她不必過問。

立法院日前通過勞基法修正條文，使得勞基法在一年多之內翻修2次，林全在行政院長任內的一例一休被推翻，問及對勞基法再度修正的感想，林全說，「不在其位不謀其政」，他不予評論。

不過林全也認為，「企業不能什麼事都要推給政府」，企業真正要有能力強大茁壯、突破瓶頸，還是要靠自己。政府能做的就是建構友善的經營環境，他現在在民間企業，就會做好自己的工作，「該自己解決就自己解決」。

台灣東洋藥品今天宣布，公司董事會通過由林全出任董事長，原董事長蕭英鈞先前同時兼任總經理，將專職總經理一職。1070115

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