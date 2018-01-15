林全接掌東洋 專注這兩件事

前行政院長林全轉戰生技業，接掌東洋公司董事長。（中央社檔案照片）
前行政院長林全專訪（中央社記者林孟汝台北15日電）前行政院長林全轉戰生技業，接掌東洋公司董事長。他說，明天下午會跟公司主管碰面，聽聽大家的意見；重要決策除了方向正確外，也會尊重專業，未來會專注提高國際能見度及培育人才這兩件事。
林全在2011至2016年間擔任台灣東洋公司董事，直到2016年5月出任閣揆時才請辭。林全今天接受中央社專訪時表示，東洋不僅是個家族公司，其他幾個大股東都正派、認真，以過去5年共事經驗來看，東洋還有很多潛力可以發揮。
他指出，台灣的製藥產業在國際上非常小，包括東洋在內的幾個學名藥廠，雖然小，但還是在力爭上游，且近年來有些學有專精的生技專家也回到國內，帶來一些技術、人脈和研發能量，生技產業有了再往前走的機會。
林全表示，東洋是傳統學名藥廠，但有自己的製造、行銷部門，且具有專利門檻的研發能量，對台灣醫藥產業一步一步往前走非常重要。
他說，未來東洋一定要有國際能見度，還要留住專業人才，並希望吸引更人多人才投入，變成台灣醫藥產業界的典範，「董事長做好董事長的工作、總經理做好總經理的工作」，大家分工合作，讓團隊往上走。1070115
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