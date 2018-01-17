勞基法修法 智庫：6成6勞工不瞭解內容

立法院10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。（中央社製圖）

（中央社記者葉素萍台北17日電）台灣世代智庫今天公布民調指出，49.7%勞工贊成新版勞基法修法內容，不贊成者占43.4%。另外，雖然這次修法過程爭議多，但民調卻顯示，有65.9%受訪者不瞭解修法內容。



台灣世代教育基金會董事王智盛、民主進步黨立委王定宇出席民調發表記者會。



王智盛說，這次調查顯示，49.7%勞工贊成新版勞基法修法內容，不贊成者占43.4%。但有65.9%受訪者表示不瞭解修法內容，表示瞭解者占33.1%。



王智盛指出，這次民調是針對勞工進行電訪，而最讓他訝異的是，有2/3的勞工對這次勞基法修法內容不了解，修法過程這麼多爭議，但基層勞工是否有充足管道可以了解修法內容？



立委王定宇說，這對政府也是警訊，政府要好好思考，如何建立更直接有效率方式，與勞動者溝通。



王智盛指出，民調進一步詢問受訪勞工修法內容，55.2%贊成「七休一」修法，不贊成者占37.4%；53.2%贊成「加班彈性」修法，不贊成35.8%；53.7%贊成「加班費核實計算」，不贊成者為38.8%；64.5%贊成「特休延長使用」，持負面意見者占31.3%。



王智盛表示，受訪勞工對「輪班間隔修法」看法較為兩極，贊成與不贊成者各占45.7%。這次調查「加班費換補休」贊成度最高，67.5%贊成，27.5%不贊成。整體來看，49.7%勞工贊成本次修法內容，不贊成比率占43.4%。



對於這次勞基法修法後續效益評估，67.8%認為這次修法有助於增加企業經營彈性，22.1%持反對意見。49.2%認為政府帶頭加薪對提升薪資有幫助，認為沒有幫助者占46.7%。56.4%勞工認為政府推出的改善青年低薪政策有幫助，37.8%的受訪者持相反意見。



王定宇指出，從民調發現，勞工對排班間隔的意見特別明顯，他會要求勞動部把關要「百分之三百」嚴格守住排班間隔11小時，非不得已才可以開放到8小時，而且，要讓社會覺得這個「非不得已」是可以接受的。



王定宇並說，勞動部3月1日要訂出勞基法的執行細節，對於加班挪到後面補休，他個人建議勞動部，補休以半年為期限，如果半年內不能補休，該給勞工的加班費就要給，不能無限遞延。



這次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，在107年1月14日至15日下午及晚間進行訪問。成功訪問1405位20歲以上勞工，在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.61個百分點。1070117



