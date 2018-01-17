解決裁判法律歧異 大法庭制草案出爐

司法院17日宣布將在終審法院設「大法庭」，並說明相關運作制度；司法院秘書長呂太郎在記者會中表示，大法庭未來審理的提案類型包含歧異提案及原則重要性提案。中央社記者郭日曉攝 107年1月17日

（中央社記者王揚宇台北17日電）司法院今天宣布，司法院院會昨天通過法院組織法、行政法院組織法部分條文修正草案，要在終審法院設置「大法庭」，解決裁判法律歧異，確保法律適用一致且促進法律續造。



司法院秘書長呂太郎指出，為確保終審法院法律適用一致，使裁判具有安定性及可預測性，並發揮促進法律續造的功能，司法院著手修改、增訂法院組織法及行政法院組織法相關條文，建構終審法院的大法庭制度，近日會函請行政院會銜送立法院審議。



呂太郎介紹，為使「大法庭」聚焦解決「法律歧異」，最高法院的民事庭、刑事庭及最高行政法院應設「大法庭」，且裁判的事項以法律爭議為限，不包含提交案件本身的終局裁判。



呂太郎指出，最高法院民事庭、刑事庭及最高行政法院各庭提案給「大法庭」的類型，包含「歧異提案」、「原則重要性提案」，並採合議審判，最高法院民事大法庭、刑事大法庭、最高行政法院大法庭成員人數，分別為11人、11人、9人，並由最高法院院長及其指定的庭長1人，分別擔任民事大法庭或刑事大法庭審判長，而最高行政法院大法庭則以最高行政法院院長擔任審判長。



司法院司法行政廳長王梅英則以為何要有「大法庭」、什麼是「大法庭」、「大法庭」怎麼運作等三大面向進行說明。



王梅英說，統一法律見解是終審法院非常重要的任務與義務，如果法律見解發生不一致，會讓民眾無從期待裁判結果；「大法庭」不是空間很大的法庭，而是屬於最高法院、最高行政法院裡面的一個庭，為一個功能性任務編組。



王梅英表示，「大法庭」成員由法官會議以無記名投票產生；為使法律問題的各種見解得以充分溝通交流，「大法庭」裁判法律爭議應行「言詞辯論」，又「大法庭」的言詞辯論是以法律爭議為核心，應由具備法律專業知識者為之，才能協助當事人有效行使訴訟權，並發揮統一法律見解的功能，因此「大法庭」進行言詞辯論時，要強制由律師代理或辯護，而「大法庭」認為有必要時得徵詢專家學者意見，做出妥適、周延的裁判。



呂太郎說，「大法庭」處理法律爭議，屬於終審的中間程序，應將其決定的法律見解記載於裁定主文且敘明理由，並應定期宣示，但「大法庭」所做出的裁定，不具通案的法規範效力，倘若日後受理他案的審判庭，認為大法庭裁定的見解不合時宜而想要變更，仍得循歧異提案模式，提給「大法庭」來裁判。1070117





司法院17日宣布，司法院院會16日通過法院組織法、行政法院組織法部分條文修正草案，要在終審法院設置「大法庭」，司法行政廳長王梅英在記者會中說明大法庭制度。中央社記者郭日曉攝 107年1月17日

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