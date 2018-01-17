稅改案 民進黨團擬提高薪資扣除額至20萬

立法院長蘇嘉全17日召集朝野協商，研商所得稅法部分條文修正草案。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北17日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商所得稅法部分條文修正草案，民進黨團首度表態，盼將標準扣除額、薪資所得扣除額與身障特別扣除額分別提高到新台幣12萬、20萬與20萬元。



財政部長許虞哲表示，若照民進黨團提案，這部分稅損是105億元，原本行政院版稅損是69億元，總共稅損是174億元；財政部會針對現行扣除額通盤檢討，6月提出草案。



蘇嘉全下午召集朝野協商，研商所得稅法部分條文修正草案。



行政院提案，標準扣除額由9萬提高到11萬元，薪資所得特別扣除額與身障特別扣除額，則都是由現行的12萬8000元調高到18萬元。



民進黨立委吳秉叡在協商中表示，扣除額是多多益善，但也要看台灣整體的經濟狀況。民進黨團盼將標準扣除額增加到12萬元，薪資扣除額盼提高到20萬元，以照顧受薪階級，希望減輕受薪階級負擔。



吳秉叡說，身障特別扣除額部分，民進黨團也希望拉高到20萬元，增加的稅損還在可容許範圍，又不會太嚴重。



標準扣除額部分，時代力量黨團、親民黨團提案同行政院版為11萬元，國民黨團為13萬元；薪資所得特別扣除額，時代力量黨團與國民黨團為22萬元，親民黨團為24萬元；身心障礙特別扣除額，時代力量黨團、親民黨團同行政院版為18萬元，國民黨團則為20萬元。1070117



稅改案 蘇嘉全：若朝野有共識18日三讀



（中央社記者陳俊華台北17日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商所得稅法部分條文修正草案，但營所稅、扣除額、股利稅率等關鍵條文都沒有共識。蘇嘉全說，明天上午會繼續協商，若有共識，下午就能進行三讀。



蘇嘉全下午2時召集朝野協商，研商所得稅法部分條文修正草案。協商到約晚間6時30分，蘇嘉全表示，保留的條文請財政部回去再想一想，今天不做成協商結論，明天上午10時繼續協商。



蘇嘉全會後受訪時表示，明天上午先協商，針對幾個問題大家有共識，當然下午就進行三讀；若協商沒有共識，還要繼續再協商，因為條文滿多的，如果大家要杯葛，恐怕一個星期都過不了，所以還是要協商。



民進黨團總召柯建銘會後受訪時表示，朝野協商沒有什麼火花，大家都在理性探討，是臨時會最好的一次，會珍惜這樣的結果。各黨的差異點都集中在這幾條，要考量租稅公平性跟稅損問題，每個人都想照顧很多人，民進黨團也可以做這樣的好人，但稅損太嚴重時，稅改是有問題的。



柯建銘說，幾個政黨的版本，「是系統不一樣，相容性就會有問題」，他很清楚各黨的想法，但還要內部思考，等明天應該會有答案。



媒體詢問，明天是否可能二、三讀？柯建銘說，「該讓的讓，再讓不下去的話，程序還是要走的」，且民進黨團主動拋出提高三大扣除額，不要再說協商是過水、陪公子讀書，至於稅損部分民進黨團會再評估。1070117