51名高階警官大風吹 蔡蒼柏接任刑事局長

警政署17日公布高階警官人事案，共計調整51人，其中，刑事局局長劉柏良（右）調任警政署副署長，刑事局長將由警政署主任秘書蔡蒼柏（左）接任。（圖左為警政署提供，右為中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸、蕭博陽台北17日電）警政署公布51名高階警官人事案，包括副署長、刑事局、國道公路警察局和航警局等重要警職，又以警政署主秘蔡蒼柏陞任刑事局長較受矚目，預定24日交接。



警政署今天發布新聞稿表示，警政署長陳家欽基於現階段推動治安工作需要，針對部分高階警官職務進行通盤檢討，包括警政署副署長、國道公路警察局局長、航空警察局局長、警政署督察室主任、桃園市警察局副局長、台灣警察專科學校教育長、國道公路警察局副局長及台南市警察局主秘等都進行調整。



共計有51名三線二星以上警官異動，已報請內政部核定，將統一於24日辦理交接。



陳家欽今天下午到南投縣政府拜會縣長林明溱，雙方會面約30分鐘，行程不公開。中央社記者會後詢問陳家欽「這波調動是否偏重刑事及南部警界人才？」，他僅微笑未答，隨即快步離開。





警政署17日公布高階警官人事案，共計調整51人，其中，警政署主任秘書由警政委員鍾國文調任。（檔案照片）中央社 107年1月17日

人事異動名單如下：



刑事局局長劉柏良調任警政署副署長。



警政署主秘蔡蒼柏陞任刑事局長。



警政署警政委員鍾國文調任警政署主秘。



基隆市警察局局長王慶麟陞任警政署警政委員。



刑事局副局長黃明昭調任基隆市警察局局長。



刑事局主秘廖宗山調任刑事局副局長。



台北市警察局刑事警察大隊大隊長李文章陞任刑事局主秘。



警政署保安警察第一總隊總隊長朱正倫調任警政署國道公路警察局局長。



警政署警政委員陳福榮調任警政署保安警察第一總隊總隊長。



警政署保安警察第七總隊總隊長陳永利陞任警政署警政委員。



桃園市警察局副局長陳卿南調任警政署保安警察第七總隊總隊長。



台南市警察局副局長吳清湖調任桃園市警察局副局長。



台南市警察局督察長李政曉調任台南市警察局副局長。



警政署交通組組長林清求調任台南市警察局督察長。



新北市警察局海山分局分局長黃勢清陞任警政署交通組組長。



警政署警政委員陳檡文調任警政署航空警察局局長。





內政部警政署17日公布51名高階警官人事異動案，其中，警政委員陳檡文將調任航空警察局局長，預計24日交接上任。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月17日

警政署保安警察第三總隊總隊長黃嘉祿陞任警政署警政委員。



高雄市警察局副局長李永癸調任警政署保安警察第三總隊總隊長。



高雄市警察局主秘王欽源調任高雄市警察局副局長。



台東縣警察局局長黃慶惠調任高雄市警察局主秘。



警政署鐵路警察局副局長劉崇智調任台東縣警察局局長。



警政署保安警察第五總隊主秘張博文調任警政署鐵路警察局副局長。



高雄市警察局警政監李憲偉調任警政署保安警察第五總隊主秘。



彰化縣警察局局長楊崇德陞任警政署督察室主任。



警政署保安警察第六總隊總隊長林順家調任彰化縣警察局局長。



台北市警察局副局長張傳忠調任警政署保安警察第六總隊總隊長。



台中市警察局副局長蔡耀坤調任台北市警察局副局長。



台中市警察局主秘張春波調任台中市警察局副局長。



金門縣警察局局長許慶豐調任台中市警察局主秘。



警政署高雄港務警察總隊總隊長劉耀欽調任金門縣警察局局長。



台南市警察局第一分局分局長邱文亮陞任警政署高雄港務警察總隊總隊長。



桃園市警察局主秘詹永茂調任桃園市警察局副局長。



連江縣警察局局長王鳳輝調任桃園市警察局主秘。



警政署基隆港務警察總隊總隊長薛文容調任連江縣警察局局長。



警政署保安警察第六總隊副總隊長林水順調任警政署基隆港務警察總隊總隊長。



警政署保安警察第三總隊主秘蔡祥春調任警政署保安警察第六總隊副總隊長。



新北市警察局新店分局分局長顏旺盛陞任警政署保安警察第三總隊主秘。



花蓮縣警察局局長廖美鈴調任台灣警察專科學校教育長。



警政署保安警察第四總隊副總隊長李西河調任花蓮縣警察局局長。



警政署保安警察第四總隊主秘謝鴻傳調任警政署保安警察第四總隊副總隊長。



台中市警察局警政監蔡榮林調任警政署保安警察第四總隊主秘。



警政署秘書室主任張宗揚調任警政署國道公路警察局副局長。



高雄市警察局三民第二分局分局長朱宗泰陞任警政署秘書室主任。



警政署民防指揮管制所所長高建源調任警政署國道公路警察局副局長。



桃園市警察局桃園分局分局長廖恆裕陞任警政署民防指揮管制所所長。



警政署花蓮港務警察總隊總隊長蔡丁賢調任台南市警察局主秘。



警政署人事室主任林國清調任警政署花蓮港務警察總隊總隊長。



警政署保安組副組長邱聰雲調任警政署保安警察第一總隊主秘。



警政署督察室督察陳文龍調任警政署保安組副組長。



警政署交通組副組長江義益調任警政署鐵路警察局主秘。



新北市警察局刑事警察大隊大隊長廖訓誠陞任警政署交通組副組長。1070117