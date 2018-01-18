/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 謝淑薇彩蝶宴地震高鐵

波蘭破獲詐騙集團 逮捕48台灣人

>rss

稅改造成198億稅損 許虞哲：短期現象

發稿時間：2018/01/18 19:59

最新更新：2018/01/18 21:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
立法院臨時會院會18日三讀修正通過所得稅法部分條文，財政部長許虞哲（圖）在部內舉行記者會，表達感謝之意。中央社記者施宗暉攝　107年1月18日立法院臨時會院會18日三讀修正通過所得稅法部分條文，財政部長許虞哲（圖）在部內舉行記者會，表達感謝之意。中央社記者施宗暉攝　107年1月18日

（中央社記者邱柏勝台北18日電）財政部長許虞哲表示，稅改雖然造成198億元稅損，但民眾可支配所得增加；且股利所得稅率降低，可塑造有競爭力的租稅環境，投資意願增加，促進經濟成長，稅基會擴大，稅損只是短期現象。

立法院今天三讀通過所得稅法部分條文修正案，各項扣除額大幅提升，並廢除兩稅合一設算扣抵制，另外將營所稅率由17%調至20%。修法預估逾500萬戶受惠，超過繳稅戶數8成。根據財政部估算，本次稅改將造成新台幣198億元稅損，許虞哲今天傍晚召開稅改記者會說明。

許虞哲表示，本次稅改兼顧租稅公平、經濟效率、稅政簡化及財政收入4大面向。首先，標準扣除額從9萬元調高至12萬元、薪資與身心障礙特別扣除額由12.8萬元調高至20萬元，另外，幼兒學前教育特別扣除額，也從2.5萬元大幅調升至12萬元，不僅減輕薪資所得者、中低所得者負擔，也有鼓勵生育的效果。

此外許虞哲表示，稅改將綜所稅最高稅率級距從45%降至40%，低於OECD國家平均最高稅率的42.47%，也有助於企業留才攬才與增加投資，提高國際競爭力。

不過，由於稅改三讀版本大幅調高各項扣除額，也讓稅損從原本的69億元，大幅增加至198億元，媒體關切對國家財政的影響。對此許虞哲表示，稅損雖然增加至198億元，但調高標扣、薪扣等4項扣除額後，民眾的可支配所得增加388億元，將可促進消費，帶動企業營收成長。

另外，大股東的最終稅率，從49.68%降至42.4%，企業主要投資人的租稅負擔減輕，將可增加投資意願，進一步促進經濟成長，未來稅基將會擴大，因此稅損只是短期現象。

有媒體提問，外界質疑，稅改大幅調降大股東的稅負，恐拉大貧富差距。對此許虞哲表示，稅改減稅利益近7成是一般民眾受惠，富人受惠比重約31%。雖然從絕對金額來看，富人減稅好像很多，「但他們繳稅也繳得多。」此外他們原本擁有股利可扣抵稅額，現在沒有了；且股利採分離課稅後，也不能享有免稅額與各項扣除額，因此整體而言，稅改對一般民眾較有利。1070118

立法院18日三讀通過所得稅法部分條文修正案，各項扣除額大幅提升，並廢除兩稅合一設算扣抵制，另外將營所稅率由17%調至20%。修法預估逾500萬戶受惠，超過繳稅戶數8成。中央社製表　107年1月18日立法院18日三讀通過所得稅法部分條文修正案，各項扣除額大幅提升，並廢除兩稅合一設算扣抵制，另外將營所稅率由17%調至20%。修法預估逾500萬戶受惠，超過繳稅戶數8成。中央社製表　107年1月18日

延伸閱讀》所得稅法修正案三讀 完整內容看這邊

延伸閱讀》稅改三讀 賴清德：照顧更多受薪階級

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP