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傳新系逼退高市初選 劉世芳：沒那麼嚴重[影]

發稿時間：2018/01/19 09:47

最新更新：2018/01/19 13:25

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民進黨籍立委劉世芳11日宣布退出民進黨高雄市長初選。19日接受節目專訪，被問及是不是新潮流派系逼退？劉世芳說：「沒有那麼嚴重。」（Hit Fm提供）民進黨籍立委劉世芳11日宣布退出民進黨高雄市長初選。19日接受節目專訪，被問及是不是新潮流派系逼退？劉世芳說：「沒有那麼嚴重。」（Hit Fm提供）

（中央社記者陳俊華台北19日電）民主進步黨籍立法委員劉世芳11日宣布退出民進黨高雄市長初選。劉世芳今天說，要提得起、放得下。至於是不是被新潮流派系逼退？她說，「沒有那麼嚴重」，最後是她自己決定的。

劉世芳上午接受媒體人周玉蔻廣播節目「蔻蔻早餐」專訪。周玉蔻指出，媒體報導指新系重要幹部，包括新潮流總幹事利錦祥、民進黨中央選舉對策委員會召集人林錫耀、民進黨籍立委段宜康等人，曾在年初到高雄開會，勸退劉世芳。周玉蔻問，是否是被「新潮流逼退」？

劉世芳說，「沒有那麼嚴重」，有些朋友在這之前曾告訴她，如果力拚會有什麼結果。周玉蔻問，最後不參加初選的關鍵是什麼？劉世芳說，不是段宜康、利錦祥這些人，「我已經是姐字輩」，而是一位已經退出政壇，年齡更大，與民進黨前主席林義雄同輩分的大哥向她分析各種結果，「最後決定是我自己」。

劉世芳說，對高雄市長陳菊真的非常抱歉，陳菊三番兩次跟她說，如果她要力拚「就拚到底」。陳菊的心情跟她很相似，宣布不參加初選前一天，就有跟陳菊談，從大局來看，今年底對民進黨是很大挑戰「在高雄這一局，參選的人無論怎樣都會贏得選舉」，但要讓人知道民進黨有繼續執政的價值，「花媽要跳出這局」。

周玉蔻問，未來會支持特定高雄市長參選人嗎？劉世芳說，目前為止，還是祝福所有參選同志，且要拜訪各地支持者，聽聽他們意見，現在還在安慰支持者，若馬上說要改支持誰，真的有點困擾，「不是我個人可以決定」，會跟支持者有所商量，也許有些地域、世代、階級的考量。

至於退選是否不甘心？劉世芳說，最不甘心、心情起伏最大的，是要開記者會宣布不參加初選前後，再來是陳菊與市府團隊慰問她的時候。因為黨內初選受全國矚目，但她告訴自己「要提得起、放得下」，慢慢地起伏沒那麼大，「我也是沒那個福氣去服務高雄」，就是接受這個事實。1070119

影片來源：hitfm YouTube頻道

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