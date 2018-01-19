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關鍵字： 蔣萬安彩蝶宴謝淑薇地震
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單雙打都得意 謝淑薇澳網挺進女雙16強

發稿時間：2018/01/19 10:03

最新更新：2018/01/19 11:29

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台灣網球女將謝淑薇（右上）19日和中國搭檔彭帥（右下）聯手，在2018澳洲網球公開賽女雙第2輪直落二擊敗對手，挺進澳網女雙16強。（圖取自澳網官網ausopen.com）台灣網球女將謝淑薇（右上）19日和中國搭檔彭帥（右下）聯手，在2018澳洲網球公開賽女雙第2輪直落二擊敗對手，挺進澳網女雙16強。（圖取自澳網官網ausopen.com）

（中央社記者龍柏安台北19日電）台灣網球女將謝淑薇今天和中國搭檔彭帥聯手，在2018澳洲網球公開賽女雙第2輪，以6比4、6比1直落二擊敗荷蘭科霍芙與白俄羅斯瑪洛札娃，挺進澳網女雙16強。

謝淑薇在網壇4大滿貫賽的澳洲網球公開賽大顯神威，昨天才在女單第2輪大爆冷門，以直落二橫掃兩屆大滿貫女單冠軍得主、世界排名第3的西班牙名將蒙奎露薩（Garbine Muguruza），挺進32強。

今天女雙出賽，謝淑薇依舊維持高檔演出，面對荷蘭科霍芙（Lesley Kerkhove）與白俄羅斯瑪洛札娃（Lidziya Marozava），「海峽組合」全場僅用1小時7分鐘就拿下晉級門票。

比賽首盤開局陷入互破大戰，前8局兩組人馬各自破了3個發球局，以4比4打平，第9局「海峽組合」成功保住發球局，接著又在第10局成功破發，先以6比4拿下。

次盤「海峽組合」攻守開始加溫，分別在第4局與第6局兩度成功破發，早早取得5比1聽牌優勢，第7局雖被對手逼出3個破發點，所幸都成功化解，最後以6比1淘汰對手。1070119

延伸閱讀》謝淑薇澳網擊敗世界第3 寫下生涯新紀錄

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