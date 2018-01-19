/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉蔣萬安彩蝶宴謝淑薇
>rss

台積電鴻海神龍擺尾 台股再創近28年高點

發稿時間：2018/01/19 10:42

最新更新：2018/01/19 14:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台積電和鴻海神龍擺尾，台股終場收在19日最高點，續創近28年來高點。中央社記者董俊志攝　107年1月19日台積電和鴻海神龍擺尾，台股終場收在19日最高點，續創近28年來高點。中央社記者董俊志攝　107年1月19日

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台積電和鴻海神龍擺尾，台股終場收在今日最高點，續創近28年來高點，週線連6紅。法人表示，市場資金集中電子權值股，走勢突破，短線類股輪動，盤堅伺機再上攻。

台積電今天股價屢創新高，加上鴻海突破頸線反壓走堅，帶動台股盤中續創近28年來高點，尾盤台積電和鴻海神龍擺尾，大盤收在今日最高點，再創近28年來新高。

台股加權股價指數終場收在11150.85點，上揚79.28點，漲幅0.72%，成交值新台幣1335.13億元，電子股漲1.46%，金融股持平。台股今天收週線，大漲266.89點，週線連6紅。

主要電子權值股台積電終場收在歷史新高點255.5元，漲2.82%。鴻海收在今日最高點96.9元，漲3.3%。股王大立光守住4000元，小漲0.38%。日月光收在42元，小漲0.36%。

金控股在平盤附近整理，國泰金收在56元，小漲0.18%，富邦金收在53.9元，小漲0.19%，中信金收在21.7元，跌0.9%。

兆豐國際投顧表示，台股在台積電和鴻海領軍下，盤中指數再創近28年高點，電子多方氣勢盛，近期市場資金轉移到電子權值股、特別集中在台積電與鴻海，其他電子類股相對量縮，整體來看是「賺指數、賠價差」。

觀察台股後市，兆豐國際投顧指出，去年7月以來高點連線，均無法突破11000點大關，近幾個交易日大盤突破11000點關卡，顯示線型結構是突破走勢，不過其他個股有待跟上。

兆豐國際投顧預期台股短線類股輪動，走勢盤堅伺機再上攻，但需觀察美股漲多是否拉回整理。1070119

延伸閱讀》台積電展望優預期 股價市值再創新高

延伸閱讀》張忠謀最後法說會 感性說了這句話

延伸閱讀》全球百大科技廠 台上榜13家台積電第7

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 台股
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP