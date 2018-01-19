台積電鴻海神龍擺尾 台股再創近28年高點

台積電和鴻海神龍擺尾，台股終場收在19日最高點，續創近28年來高點。中央社記者董俊志攝 107年1月19日
（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台積電和鴻海神龍擺尾，台股終場收在今日最高點，續創近28年來高點，週線連6紅。法人表示，市場資金集中電子權值股，走勢突破，短線類股輪動，盤堅伺機再上攻。
台積電今天股價屢創新高，加上鴻海突破頸線反壓走堅，帶動台股盤中續創近28年來高點，尾盤台積電和鴻海神龍擺尾，大盤收在今日最高點，再創近28年來新高。
台股加權股價指數終場收在11150.85點，上揚79.28點，漲幅0.72%，成交值新台幣1335.13億元，電子股漲1.46%，金融股持平。台股今天收週線，大漲266.89點，週線連6紅。
主要電子權值股台積電終場收在歷史新高點255.5元，漲2.82%。鴻海收在今日最高點96.9元，漲3.3%。股王大立光守住4000元，小漲0.38%。日月光收在42元，小漲0.36%。
金控股在平盤附近整理，國泰金收在56元，小漲0.18%，富邦金收在53.9元，小漲0.19%，中信金收在21.7元，跌0.9%。
兆豐國際投顧表示，台股在台積電和鴻海領軍下，盤中指數再創近28年高點，電子多方氣勢盛，近期市場資金轉移到電子權值股、特別集中在台積電與鴻海，其他電子類股相對量縮，整體來看是「賺指數、賠價差」。
觀察台股後市，兆豐國際投顧指出，去年7月以來高點連線，均無法突破11000點大關，近幾個交易日大盤突破11000點關卡，顯示線型結構是突破走勢，不過其他個股有待跟上。
兆豐國際投顧預期台股短線類股輪動，走勢盤堅伺機再上攻，但需觀察美股漲多是否拉回整理。1070119
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