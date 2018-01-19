立院朝野協商總預算案 擬通案刪147億元

立法院長蘇嘉全（右）19日上午召集朝野黨團協商民國107年度中央政府總預算案。中央社記者孫仲達攝 107年1月19日
（中央社記者蘇龍麒、王承中台北19日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商民國107年度中央政府總預算案，暫定通案刪減約新台幣147億元。不過，因在野黨團對於刪減比率仍有意見，將保留再協商討論。
107年度總預算案在106年8月31日送請到立法院審議，但因同年9月8日行政院內閣改組，行政院長賴清德基於對立法院尊重及回應民意要求，撤回預算案，略做增減相抵，共計淨增68億元。
重新檢討編成的107年度中央政府總預算案，歲入改列為1兆8974億元，較上年度預算數增加563億元，約增3.1%；歲出改列為1兆9918億元，較上年度預算數增加178億元，約增0.9%。
蘇嘉全上午召集朝野協商總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，今年度總預算案，因為受到軍公教加薪案影響，行政院已先自行刪除117億元，如果立法院再多刪除，恐怕會影響政府執行計畫的效能。蘇嘉全也希望在野黨能夠手下留情。
經過3個多小時的協商，蘇嘉全整理出減列委辦費2%、國外旅費2%、大陸地區旅費20%、出國教育訓練費2%、對國內團體之捐助與政府機關間補助3%、對地方政府補助2%、設備及投資6%，另外不減列軍事裝備設施、設施及機械設備養護費、房屋建築、車輛及辦公器具。
經過主計總處計算，總共減列金額約為147億元，刪減率為0.8%。
但國民黨立法院黨團書記長李彥秀認為，刪減比率不能比去年的1.2%還低；時代力量立法院黨團總召徐永明則希望，依照去年比率再增加刪減一個百分點。
由於在野黨團有不同意見，蘇嘉全裁示，等8個委員會都討論完畢後，再回頭確定通案刪減比率。
此外，時代力量黨團提出「退休人員年終慰問金及三節慰問金」案全數刪除，則保留提報院會討論。1070119
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