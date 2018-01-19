/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉蔣萬安彩蝶宴謝淑薇
>rss

立院朝野協商總預算案 擬通案刪147億元

發稿時間：2018/01/19 15:40

最新更新：2018/01/19 15:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
立法院長蘇嘉全（右）19日上午召集朝野黨團協商民國107年度中央政府總預算案。中央社記者孫仲達攝　107年1月19日立法院長蘇嘉全（右）19日上午召集朝野黨團協商民國107年度中央政府總預算案。中央社記者孫仲達攝　107年1月19日

（中央社記者蘇龍麒、王承中台北19日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商民國107年度中央政府總預算案，暫定通案刪減約新台幣147億元。不過，因在野黨團對於刪減比率仍有意見，將保留再協商討論。

107年度總預算案在106年8月31日送請到立法院審議，但因同年9月8日行政院內閣改組，行政院長賴清德基於對立法院尊重及回應民意要求，撤回預算案，略做增減相抵，共計淨增68億元。

重新檢討編成的107年度中央政府總預算案，歲入改列為1兆8974億元，較上年度預算數增加563億元，約增3.1%；歲出改列為1兆9918億元，較上年度預算數增加178億元，約增0.9%。

蘇嘉全上午召集朝野協商總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，今年度總預算案，因為受到軍公教加薪案影響，行政院已先自行刪除117億元，如果立法院再多刪除，恐怕會影響政府執行計畫的效能。蘇嘉全也希望在野黨能夠手下留情。

經過3個多小時的協商，蘇嘉全整理出減列委辦費2%、國外旅費2%、大陸地區旅費20%、出國教育訓練費2%、對國內團體之捐助與政府機關間補助3%、對地方政府補助2%、設備及投資6%，另外不減列軍事裝備設施、設施及機械設備養護費、房屋建築、車輛及辦公器具。

經過主計總處計算，總共減列金額約為147億元，刪減率為0.8%。

但國民黨立法院黨團書記長李彥秀認為，刪減比率不能比去年的1.2%還低；時代力量立法院黨團總召徐永明則希望，依照去年比率再增加刪減一個百分點。

由於在野黨團有不同意見，蘇嘉全裁示，等8個委員會都討論完畢後，再回頭確定通案刪減比率。

此外，時代力量黨團提出「退休人員年終慰問金及三節慰問金」案全數刪除，則保留提報院會討論。1070119

延伸閱讀》軍公教加薪未到位 賴清德公開信說明

延伸閱讀》公務員加薪3% 主計長：總預算三讀後補發

延伸閱讀》預算卡關 中市府：清水元宵燈會照辦

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP