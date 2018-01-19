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M503爭議 總統籲北京採取彌補措施

發稿時間：2018/01/19 17:39

最新更新：2018/01/19 17:59

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總統府發言人林鶴明19日說，針對中國片面啟用爭議航道，蔡總統呼籲北京當局採取彌補措施，依據2015年兩岸所達成共識，由雙方盡速展開技術性協商，化解此事件對區域穩定、兩岸關係以及飛安造成的負面衝擊。（中央社檔案照片）總統府發言人林鶴明19日說，針對中國片面啟用爭議航道，蔡總統呼籲北京當局採取彌補措施，依據2015年兩岸所達成共識，由雙方盡速展開技術性協商，化解此事件對區域穩定、兩岸關係以及飛安造成的負面衝擊。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北19日電）總統府發言人林鶴明今天說，對於中國片面啟用爭議航道，總統蔡英文呼籲北京當局採取彌補措施，依據2015年兩岸所達成共識，由雙方盡速展開技術性協商，化解事件衝擊。

中國大陸片面宣布開通M503南往北等4條航路，儘管民航局與相關航空業者溝通但業者仍照飛，民航局暫不予核准東方航空與廈門航空申請的2018兩岸春節加班機，對兩岸台商返台過年衝擊大。

林鶴明今天指出，有關北京當局違背兩岸雙方在2015年關於處理爭議航線的共識，在未經協商下片面啟動M503等4條爭議航線，對台海和平現狀以及東亞區域的安全穩定造成嚴重衝擊。總統已經指示國安相關部門持續掌握最新情勢發展，與區域各方保持密切聯繫，並且強化國防整備與國際說明。

林鶴明說，針對中國片面啟用爭議航道，蔡總統呼籲北京當局採取彌補措施，依據2015年兩岸所達成共識，由雙方盡速展開技術性協商，化解此事件對區域穩定、兩岸關係以及飛安造成的負面衝擊。1070119

中國大陸廈門及福州塔台4日上午逕行啟用M503北上及W121、W122、W123等3條銜接航路，陸委會要求陸方立即停止飛航行動。中央社製圖 107年1月4日中國大陸廈門及福州塔台4日上午逕行啟用M503北上及W121、W122、W123等3條銜接航路，陸委會要求陸方立即停止飛航行動。中央社製圖 107年1月4日
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