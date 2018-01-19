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蔣萬安：不參加年底台北市長選戰[影]

發稿時間：2018/01/19 09:26

最新更新：2018/01/19 10:51

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中國國民黨立法院黨團副書記長蔣萬安（中）19日上午在立法院受訪表示，將不參與年底的台北市長選戰。中央社記者孫仲達攝　107年1月19日中國國民黨立法院黨團副書記長蔣萬安（中）19日上午在立法院受訪表示，將不參與年底的台北市長選戰。中央社記者孫仲達攝　107年1月19日

（中央社記者王承中、劉冠廷台北19日電）國民黨籍立委蔣萬安今天說，不參加今年底台北市長選舉，續留立法院。國民黨主席吳敦義很清楚他的態度，知道他不選，未來他會全力支持透過黨內初選機制產生的參選人。

是否投入中國國民黨台北市長初選，蔣萬安動態始終讓外界關注。目前前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文都已表態競逐。

台北市第3選舉區選出的蔣萬安上午在立法院受訪表示，從未說過要參選，會繼續留在立法院打拚，感謝所有支持鼓勵他的朋友。

蔣萬安表示，立法院臨時會一直到昨天所得稅法三讀修正通過後，讓他有很深體悟，應繼續留在立法院，抗衡、監督蠻橫的行政權，而堅守國會也是很多民眾對他的期待。

他說，勞動基準法修法過程，他擔任立法院社會福利及衛生環境委員會召集委員，及國民黨立法院團修法小組召集人，主導修法討論，雖然最後執政黨還是強行三讀修正通過勞基法，但也讓外界更關注勞基法修正、了解勞工處境。

蔣萬安表示，他會繼續發揮、扮演在野黨強力抗衡的監督力量，持續在立法院關注並繼續努力接下來包括空氣污染、食品安全、能源、攸關產業轉型的法案、勞工權益等重大議題。

媒體詢問是否會全力支持丁守中？蔣萬安說，未來任何透過黨內初選機制產生的參選人，他都全力支持。

中央選舉委員會16日召開會議，確認民國107年九合一選舉將於11月24日投開票。1070119

影片來源：中央社

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