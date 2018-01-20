USTR批助陸入WTO錯誤 美中貿易戰鼓響起

美國貿易代表署（USTR）19日批評自己的前任政府，支持中國加入WTO，似乎是錯誤決定。圖為美國國旗、中國五星旗。（中央社檔案照片）
（中央社記者鄭崇生華盛頓19日專電）美國貿易代表署（USTR）今天指控，中國和俄羅斯都沒履行當時加入世界貿易組織（WTO）所做承諾。USTR更批評自己的前任政府，支持中國加入WTO，似乎是錯誤決定。
USTR今天分別發布中國與俄羅斯加入WTO後履行承諾情況的年度報告，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在新聞稿中表示，中俄兩個經濟體不打算開放市場的公平貿易與准入，這違反WTO原則。
關於中國，USTR在長達161頁報告直言，按照中國當時加入世貿協定，中國應修改上百項法律法規及措施，這是中國加入WTO承諾要履行的義務。然而，中國以制定法律的方式、不允許外國公司在科技轉移或智慧財產權授權自主作決定，甚至繼續強迫外資企業以移轉技術，做為確保投資通過審查的前提。
報告指出，中國仍是以國家為主導的經濟體，美國與其他貿易夥伴在和中國貿易時仍面臨嚴重問題；在這期間，中國還利用WTO成員資格，成為國際貿易的主導者。
基於相關事實，報告認為，美國當年支持中國加入WTO，似乎明顯犯錯。報告更直言，美國在錯誤條件下支持中國加入世貿，然而，中國根本無意加入市場經濟。
中國2001年12月11日加入世貿組織，當時是前總統小布希主政，然而，中國加入世貿前的主要談判，都是在前總統柯林頓（Bill Clinton）任內。柯林頓更在2000年3月，提交國會給予中國永久性正常貿易關係地位的議案，也讓中國在1989年六四天安門事件、面臨國際經濟制裁後，有了經濟全面發展的動力。
報告指出，WTO規則已無法制約中國扭曲市場的行為，與5年前相比，情況更惡化。而美國多次試圖透過WTO機制矯正改善，但都失敗，中國根本沒興趣成為真正的市場經濟體。
USTR更批評，中國政府以大規模的國家力量干預，推動支持本國企業，以限制和歧視外國企業，手段前所未見。1070120
延伸閱讀》專題／川普上任一年 美中看似親密交鋒不斷
延伸閱讀》川普與習近平談美中貿易 直言失望
延伸閱讀》USTR惡市場名單 淘寶網又上榜