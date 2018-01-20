退選關鍵 張維嘉：劉世芳做了不起的決定

民主進步黨籍立法委員劉世芳20日說，決定退出高雄市長初選，是前新潮流系大老張維嘉分析各種狀況後，自己做出最後決定。（中央社檔案照片）
（中央社記者溫貴香台北20日電）民主進步黨籍立法委員劉世芳今天說，決定退出高雄市長初選，是前新潮流系大老張維嘉分析各種狀況後，自己做出最後決定；張維嘉說，劉世芳果斷、明快，做了非常了不起的決定。
已宣布退出民進黨高雄市長初選的劉世芳日前接受廣播節目訪問「不參加初選的關鍵是什麼」時表示，是一位已退出政壇、與前民進黨主席林義雄同輩分的大哥向她分析各種結果。
劉世芳接受中央社記者訪問證實，這個人就是張維嘉。
張維嘉日前向中央社記者表示，約劉世芳宣布前10天，劉世芳競選團隊已開始討論退出初選，當時前新系要角南下高雄，包括他與團隊內部核心幹部幾個人開始討論初選拚到底的情勢與退出初選等各種情況、局勢。
劉世芳說，8日民進黨立法院黨團動員要處理勞動基準法修法，其實她心裡有數、有了決定，後來在台北與張維嘉、新系成員利錦祥與段宜康等人研商，別人不敢開口，就由張維嘉開口，向她分析各種狀況。基於顧全大局、黨內團結等綜合考量，是她自己做了最後決定。
她說，10日晚間向高雄市長陳菊報告最後決定，11日下午透過社群網站臉書（facebook）與記者會宣布。
張維嘉表示，聽完各種狀況分析後，劉世芳非常果斷、明快做決定，是「非常了不起的決定」。雖然陳菊非常不能接受，但最後還是尊重劉世芳決定。
前新系要角透露，其實新系非常重視高雄地方意見，直到劉世芳要宣布退出初選約兩天前才上台北最後確認，外界一堆揣測其實大可不必，劉世芳退出初選就是希望黨內團結，而劉世芳仍繼續基層行程，安撫基層受傷或不滿情緒，讓高雄快速團結向前。1070120
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