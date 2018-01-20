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M503 陸委會籲勿對技術協商設政治障礙

發稿時間：2018/01/20 17:42

最新更新：2018/01/20 19:10

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（中央社製圖）（中央社製圖）

（中央社記者繆宗翰台北20日電）民航局暫未核准中國大陸廈門航空及東方航空的加班機申請，引發台商不安及疑慮。陸委會下午表示，政府有責維護民眾平安返鄉的權利，願意盡全力提供台商安全及便利的返鄉途徑。

陸委會更強調，中國大陸不要迴避飛安的問題、不要為兩岸技術性商談設置政治障礙、不要將其無理的片面作為反歸責於台灣，更不要以廣大台商為人質，製造矛盾與紛擾。

中國大陸4日片面宣布開通M503北向與W121、W122、W123銜接航路，儘管交通部民用航空局與相關航空業者溝通，業者仍照飛。民航局18日證實，暫不核准中國東方航空與廈門航空的176班兩岸春節加班機。

行政院大陸委員會下午發布新聞參考資料表示，政府於106年底與陸方商定好春節加班機事宜，但陸方竟於商定之後，罔顧飛行安全，在1月4日片面公告啟用未經兩岸協商的M503北上及3條W航路。

陸委會指出，此舉不僅違反104年雙方共識，並為飛航安全蒙上陰影，也為春節加班機運行增添變數。人命無價，飛安不容妥協，政府有責維護民眾平安返鄉的權利。

陸委會表示，針對東航及廈航不理會台灣民航局勸說，執意飛行不安全航路，造成台金、台馬航線飛安疑慮，對其加班機申請，確實有審慎評估必要，為避免返鄉民眾困擾，民航局提早告知加班機核准情形，並已鼓勵其他陸籍航空公司提出增班申請。

陸委會強調，中國大陸片面啟用的M503北上航路，比104年3月啟用的南下航路東移6海里，再加上緊急情況向右偏航的民航慣例，實際航行路線將更為接近台北飛航情報區，甚至會進入中華民國軍演區，確實存在飛安疑慮。

陸委會指出，離台北飛航情報區較遠的M503南下航路，尚且需經兩岸雙方5次協商才能確保飛安，距離更近的北上航路，怎可不經協商，片面啟用？

尤其是W123、W122航路與台灣飛行金門、馬祖的W6航路、W8航路接近，陸方未經兩岸協商就片面啟用，完全忽視每年有260多萬人次頻繁使用W6及W8航路的飛航及人命安全問題。

陸委會也提到，政府在中國大陸片面宣布啟用爭議航路的第一時間，即多次通過各種管道，洽請陸方儘速依據104年雙方共識，進行技術性協商，但均未獲正面回應。

陸委會呼籲中國大陸，守護台商返鄉安全，是兩岸政府共同的責任，中國大陸應展現照顧台商福祉的誠意，儘速與台灣進行技術性協商，圓滿解決航路引發的爭議。1070120

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