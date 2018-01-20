台灣申請人數多 全球入境計畫來台面談

美國全球入境計畫團隊來台，讓申請加入全球入境計畫的台灣民眾就近在美國在台協會台北辦事處進行面談，完成申請最後一道程序後，就可以正式成為會員，享受赴美快速通關。（AIT提供） 中央社記者侯姿瑩傳真 107年1月20日

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）台灣去年11月正式納入美國全球入境計畫。由於申請人數多，全球入境計畫團隊特地來台舉辦面談，將近700名有意加入的民眾，能就近在台灣申請成為會員，享受赴美快速通關的便利。



AIT先前表示，在台灣的面談只適用於符合下列2項條件的申請人，第一，已通過全球入境計畫初步審核（Conditional Approval）；第二，選擇在台灣面談的申請者。



美國在台協會（AIT）領事組組長何蘭（Lara K. Harris）接受中央社專訪時表示，去年11月1日，台灣成為東亞第3個、全世界第12個加入美國全球入境（Global Entry）計畫的夥伴，展現台美之間強健的關係。



她指出，在台灣加入美國免簽計畫5週年之際，台灣納入全球入境計畫，象徵台美關係是根基在信任、共同價值、密切的經貿關係與人民之間的往來。



何蘭表示，自從2012年到去年為止，台灣赴美的人數成長約60%，不僅於此，來台的美國旅客人數也持續增加，這都有助促進台美關係。美國也希望讓信任旅客（trusted travelers）赴美更為便利。



何蘭說，自去年台灣納入全球入境計畫後，短短2個半月的時間，有將近2700名台灣護照持有者申請加入；有鑒於台灣申請人數眾多，美國海關及邊境保護局（CBP）也特地派遣團隊來台，讓有意申請加入全球入境計劃的台灣民眾可就近在台灣面談，完成申請最後一道程序後，就可以正式成為會員，享受赴美快速通關。



何蘭表示，美國海關及邊境保護局派遣3名官員來台，於1月18日至24日在AIT台北辦事處舉辦全球入境計畫會員申請活動，讓台灣護照持有人與僑居台灣的美國公民，可直接在台灣面談。



AIT領事組表示，18、19日有將近300名申請人完成面試，其中超過9成是台灣護照持有人，預計到24日，總共會有將近700名申請者在台灣完成面試。





美國在台協會領事組組長何蘭（Lara K. Harris）接受中央社專訪時表示，台灣納入全球入境計畫後，由於申請人數眾多，美國海關及邊境保護局特地派員來台，讓申請者就近在台灣進行面談。中央社記者侯姿瑩攝 107年1月20日

何蘭說，派遣團隊赴海外為全球入境計畫申請者進行面談，過去曾有過，可是並不常見。但考量到台灣申請人數眾多，團隊特地來台舉行面談，也希望藉此宣傳美國國土安全部正在推廣的落地註冊，申請者可在抵達美國後直接在機場註冊，成為全球入境計畫會員。



談到加入全球入境計畫的好處，何蘭說，就她自身經驗，搭了12、13個小時的飛機抵達美國，真的不會想再花半小時，甚至一個半小時排隊出關。加入全球入境計劃，可大幅減少通關所需時間。



全球入境計畫申請者、在金融業工作的石先生接受中央社記者訪問時說，台灣納入這項計畫，真的很便利。他因為工作的關係，加上家人也在美國，每隔一、兩個月就會到美國，成為全球入境計畫會員後，通關的時間估計可縮短到半小時以內，「真的差很多」。



AIT表示，全球入境計畫會員入境美國時，不必排隊等候海關及邊境保護局的人工查驗，可直接使用自動查驗機完成入關程序。1070120



