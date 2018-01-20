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邱金龍後場超大號三分球 金酒絕殺達欣

發稿時間：2018/01/20 22:58

最新更新：2018/01/20 23:33

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影片來源：vlsports YouTube頻道

（中央社記者李晉緯台北20日電）SBL金酒今天對上達欣，達欣在比賽終了前還以74比73領先，金酒邱金龍在槍響之際從後場神奇一拋入網，靠著這記超大號絕殺三分球，以76比74擊敗達欣。此外，璞園建築以98比92逆轉擊敗台灣銀行，和裕隆並列龍頭。

超級籃球聯賽（SBL）今天在彰化縣立體育館進行3場比賽，賽前戰績同為9勝、7負的台銀、璞園今天正面交鋒。

超級籃球聯賽（SBL）今天在彰化縣立體育館進行3場比賽，賽前戰績同為9勝、7負的台銀、璞園今天正面交鋒。

璞園3節打完以56比60落後給台銀，比賽進到讀秒階段，璞園陳堅恩在三分線外出手，台銀郭少傑犯規，陳堅恩靠著3罰全進，幫璞園扳平戰局。

終場前8.1秒，擁有最後一擊機會的台銀出現要命失誤，但璞園也未能投進絕殺球，比賽進入延長。

延長賽中戰況膠著，兩隊一陣拉鋸後，璞園靠戴維斯（Quincy Davis）「3分打」要到領先，關鍵時刻落後3分的台銀靠賈西亞（Charles Garcia）的切入成功製造「3分打」機會，可惜加罰沒進仍落後1分。

璞園簡浩接著在外線開火，最終以98比92擊敗台銀，獲勝後以10勝、7負戰績追平裕隆納智捷，兩隊並列聯盟第一。

富邦勇士、台灣啤酒之戰，富邦下半場最多曾陷入16分落後，靠著窮追猛趕在末節追平，終場以71比70險勝台啤。

金門酒廠、台北達欣一役，達欣在比賽終了前還以74比73領先，並握有最後一波球權，只要把時間耗完就可以拿下勝利。但達欣林宜輝卻選擇在外線出手，球彈框未進，金酒邱金龍拿到籃板後順手往前場扔去，球應聲入網，靠著這記超大號絕殺，以76比74擊敗達欣。1070120

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