/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 爐石謝淑薇戴資穎台鐵
>rss

澳網女雙詹家姊妹對決 詹詠然晉級8強

發稿時間：2018/01/22 09:50

最新更新：2018/01/22 10:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
澳洲網球公開賽女雙16強22日進行詹家內戰，詹詠然組合技高一籌，以6比3、6比2拿下，晉級8強。（圖取自澳網網站ausopen.com）澳洲網球公開賽女雙16強22日進行詹家內戰，詹詠然組合技高一籌，以6比3、6比2拿下，晉級8強。（圖取自澳網網站ausopen.com）

（中央社記者龍柏安台北22日電）澳洲網球公開賽女雙16強今天進行詹家內戰，詹詠然與捷克搭檔赫拉瓦科娃面對詹皓晴與斯洛維尼亞的史瑞波妮克，大詹組合技高一籌，以6比3、6比2拿下，晉級8強。

2018澳洲網球公開賽進入第2週賽程，女雙僅台灣女將謝淑薇與中國大陸彭帥的「海峽組合」率先晉級8強，詹詠然與赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）的「詹赫配」，今天擊敗妹妹詹皓晴與史瑞波妮克（Katarina Srebotnik）的「皓克配」後，是本屆澳網第2組晉級女雙8強的台將組合。

頂著世界雙打球后光環，詹詠然與赫拉瓦科娃今天首盤也展現全方位身手，完全沒暴露出任何破發點，反在第3局與第9局兩度成功破發，首盤先以6比3輕鬆拿下。

次盤「詹赫配」依舊維持高檔演出，兩人先在第4局逮到機會，逼出第1個破發點就順利拿下，接著再成功保發，將比分取得4比1大幅領先。

接下來「皓克配」就算成功保發，仍對「詹赫配」的發球局沒輒，加上大詹組合在第8局成功逼出賽末點，也順利掌握機會拿下，最終就以6比2再下一城，輕鬆拿下8強入場券。

值得一提的是，詹詠然與詹皓晴的混雙賽事昨天也都順利闖過頭關，若兩人次輪各自晉級，姊妹倆又將在混雙8強會師對決，也會是詹家姊妹在本屆澳網繼女雙16強上演「詹家內戰」後，第2度場上交鋒。1070122

延伸閱讀》澳網演驚奇之旅 謝淑薇樂觀面對下一戰

延伸閱讀》選手抱怨澳網場地酷熱 費德瑞霸氣輕鬆回

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP