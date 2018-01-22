澳網女雙詹家姊妹對決 詹詠然晉級8強

澳洲網球公開賽女雙16強22日進行詹家內戰，詹詠然組合技高一籌，以6比3、6比2拿下，晉級8強。（圖取自澳網網站ausopen.com）
（中央社記者龍柏安台北22日電）澳洲網球公開賽女雙16強今天進行詹家內戰，詹詠然與捷克搭檔赫拉瓦科娃面對詹皓晴與斯洛維尼亞的史瑞波妮克，大詹組合技高一籌，以6比3、6比2拿下，晉級8強。
2018澳洲網球公開賽進入第2週賽程，女雙僅台灣女將謝淑薇與中國大陸彭帥的「海峽組合」率先晉級8強，詹詠然與赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）的「詹赫配」，今天擊敗妹妹詹皓晴與史瑞波妮克（Katarina Srebotnik）的「皓克配」後，是本屆澳網第2組晉級女雙8強的台將組合。
頂著世界雙打球后光環，詹詠然與赫拉瓦科娃今天首盤也展現全方位身手，完全沒暴露出任何破發點，反在第3局與第9局兩度成功破發，首盤先以6比3輕鬆拿下。
次盤「詹赫配」依舊維持高檔演出，兩人先在第4局逮到機會，逼出第1個破發點就順利拿下，接著再成功保發，將比分取得4比1大幅領先。
接下來「皓克配」就算成功保發，仍對「詹赫配」的發球局沒輒，加上大詹組合在第8局成功逼出賽末點，也順利掌握機會拿下，最終就以6比2再下一城，輕鬆拿下8強入場券。
值得一提的是，詹詠然與詹皓晴的混雙賽事昨天也都順利闖過頭關，若兩人次輪各自晉級，姊妹倆又將在混雙8強會師對決，也會是詹家姊妹在本屆澳網繼女雙16強上演「詹家內戰」後，第2度場上交鋒。1070122
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