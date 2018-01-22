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外銷訂單連17紅 今年可望維持正成長

發稿時間：2018/01/22 16:05

最新更新：2018/01/22 18:53

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經濟部統計處22日公布民國106年12月外銷訂單金額484.7億美元，年增17.5%，全年總金額4928億美元，創歷史新高。（中央社檔案照片）經濟部統計處22日公布民國106年12月外銷訂單金額484.7億美元，年增17.5%，全年總金額4928億美元，創歷史新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北22日電）經濟部統計處今天公布民國106年12月外銷訂單484.7億美元，全年累計4928.1億美元，創下歷年新高；展望今年接單表現，統計處表示成長幅度可能略為縮減，但仍看好維持正成長。

統計處今天公布106年12月外銷訂單金額為484.7億美元，年增17.5%，連17紅達陣，全年接單金額年增10.9%，也是民國100年以來最大增幅。

觀察各主要接單貨品，除光學器材外皆為兩位數成長，統計處長林麗貞指出，全螢幕手機面板價格上漲及車載面板需求增加帶動光學器材接單成長，但受到大尺寸電視面板價格下跌，以及客戶年底庫存調整，抵銷成長力道，因此年增率僅1.7%。

主要拉動外銷訂單的資訊通信產品及電子產品表現亮眼，資訊通信產品受惠於國際品牌行動裝置銷售遞延，帶動12月訂單大幅增加，加上伺服器需求強勁，在筆電組裝提早進入淡季影響下，年增仍有22.3%。

電子產品則因高效能運算、車用電子、物聯網相關應用擴增，以及電競筆電、遊戲機等需求強勁，帶動晶圓代工、記憶體、晶片設計及印刷電路板等訂單增加，但受到行動裝置供應鏈逐漸進入季節性調整期，抵消部分增幅，年增18.4%。

傳統貨品部分則在全球經濟回升、原物料價格上揚帶動下，仍有不錯表現，值得注意的是，塑橡膠產品已連續5個月都是兩位數成長，且受惠於日本對中國大陸課徵反傾銷稅的轉單效應，12月接單年增15.1%。

展望今年第1季外銷訂單表現，林麗貞表示，由於行動裝置接單高峰漸入尾聲，電子產品客戶端進入存貨調整期，加上春節工作日數減少，第1季接單預期將較去年第4季減少；但林麗貞指出，電子產品因新興應用擴增，可能降低淡季效應，傳統貨品則受到全球景氣成長帶動，都有助抵消部分減幅。

根據統計處預估，今年1月接單金額約450至460億美元，年增25.1%至27.9%。林麗貞解釋，主要是因為去年春節落在1月，工作日數較少，基期較低，因此今年1月預估年增率較高。

林麗貞指出，我國主計總處預估今年出口年增5%，南韓則預估年增約4%，顯示今年整體出口表現仍會成長，「只是幅度沒那麼高」，加上新興應用陸續推出，如近一、兩年遊戲機外銷接單成長特別快速，今年外銷訂單可望維持正成長表現。1070122

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