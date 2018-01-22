總統府春聯賀詞 萬物當春幸福共好

總統府22日公布今年春聯和紅包袋，發言人林鶴明（圖）說明賀詞「萬物當春、幸福共好」的出處。中央社記者謝佳璋攝 107年1月22日

（中央社記者范正祥台北22日電）迎接農曆年節到來，總統府依過去往例印製賀歲春聯及紅包袋。總統府今天公布春聯和紅包樣式，春聯印有「萬物當春、幸福共好」賀詞，紅包袋配合狗年的意象呈現，展現喜慶。



總統府發言人林鶴明下午在總統府新聞中心公布今年總統府春聯、紅包袋樣式。



他說，為了傳達總統蔡英文和副總統陳建仁對新春的祝福，總統府印製新年賀詞的春聯和紅包袋，向國人表達新春祝福之意，一起共同攜手迎接嶄新的一年。



林鶴明指出，這次總統府賀歲春聯設計延續從台灣文學尋找靈感的做法，經過和國立台灣文學館相關討論，擬定了「萬物當春、幸福共好」這8個字做為今年新春賀詞。希望利用這8個字的結合，象徵國家生機復甦，國人共同迎向幸福未來。



他說，「萬物當春」是取自台灣詩人賴和1914年所作「甲寅元旦」的詩句。「萬物當春」是今年元旦總統府升旗音樂會主題。今年的新年賀詞「萬物當春、幸福共好」是邀請現任長榮大學書畫藝術學系助理教授、青年書法家江柏萱書寫。



至於總統暨副總統紅包袋，林鶴明表示，今年是狗年，因此以狗的意象呈現。紅包袋的封口特別設計成狗的雙耳，在凹折封口時有如狗的雙耳在晃動；除了維持喜慶氣氛之外，也融入全新的趣味。



他說，今年的總統暨副總統紅包袋，是由設計師牛子齊和卵形設計負責人葉忠宜共同設計。



林鶴明表示，總統暨副總統春聯及紅包袋將配合總統府開放參觀活動發送，自明天起至2月14日止，除2月3日假日開放參觀時間自上午8時至下午4時；每週一至週五平日開放參觀時段為上午9時至11時30分。



除了在總統府開放參觀的時間發送，也會委請行政院中部、雲嘉南、南部、東部及金馬聯合服務中心發送。由於數量有限，有興趣索取的民眾請把握機會，送完為止。



林鶴明指出，今年賀歲春聯及紅包袋印製的數量和去年一樣，都是各25萬份。1070122





總統府22日公布今年春聯和紅包袋，紅包袋以狗的意象來呈現。中央社記者謝佳璋攝 107年1月22日

總統府22日公布今年春聯和紅包袋，春聯賀詞「萬物當春、幸福共好」，紅包袋以狗的意象呈現。中央社記者謝佳璋攝 107年1月22日

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