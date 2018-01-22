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蔡總統：沒有對不起支持者 忠誠執行理念

發稿時間：2018/01/22 22:12

最新更新：2018/01/22 23:59

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總統蔡英文接受談話性節目專訪，對於主持人鄭弘儀問到上任到現在，有沒 有對不起支持者時，她表示，「應該是沒有」。（檔案照片／三立提供）總統蔡英文接受談話性節目專訪，對於主持人鄭弘儀問到上任到現在，有沒 有對不起支持者時，她表示，「應該是沒有」。（檔案照片／三立提供）

（中央社記者李淑華台北22日電）總統蔡英文接受談話性節目專訪，對於主持人鄭弘儀問到上任到現在，有沒有對不起支持者時，她表示，「應該是沒有」，她是很忠誠地在執行很多的理念跟理想，雖然一時之間沒辦法達到支持者的期待，但都還是穩穩一步一步往前走。

至於什麼時候覺得最累？蔡總統說，就是突然面對很多不同的議題，在社會這種交互的作用的時候，就覺得為什麼是這樣的紛擾，這時候壓力最大。

蔡總統接受三立iNEWS新談話節目「鄭‧知道了」專訪，今天晚間播出專訪內容。這是蔡總統上任一年8個月以來，首次接受電視媒體專訪。

主持人鄭弘儀問蔡總統：「妳覺得妳上任到現在有沒有對不起妳的支持者？」對此，蔡總統回答：「應該是沒有，我是很忠誠的在執行我們的很多的理念跟理想。」

有遇過支持者當面批評、指責？總統說，當然是有的，「有些人就嫌你做太慢、速度太慢」，譬如說司法改革的問題，或者是基本性改革的問題，這些都是需要累積很久的問題，「你要解開他，是需要有一些時間的。」很多的支持者，會有點焦急，不完全是一種不滿意。1070122

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