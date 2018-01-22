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總統：接手後 經濟成長穩定往上走

發稿時間：2018/01/22 22:29

最新更新：2018/01/22 23:18

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總統蔡英文接受專訪時表示，2016年5月她接手的時候，很多人質疑那一年 經濟成長率可不可以保1，去年經濟成長率1.5％。總統說，經濟成長，確實是穩定的在往上走。（檔案照片／三立提供）總統蔡英文接受專訪時表示，2016年5月她接手的時候，很多人質疑那一年 經濟成長率可不可以保1，去年經濟成長率1.5％。總統說，經濟成長，確實是穩定的在往上走。（檔案照片／三立提供）

（中央社記者李淑華台北22日電）總統蔡英文接受專訪時表示，2016年5月她接手的時候，很多人質疑那一年經濟成長率可不可以保1，去年經濟成長率1.5％，2017年去年預估差不多2.6％，「我們接手以後，這個經濟成長，確實是穩定的在往上走。」

蔡總統表示，兩年來做了很多紮根打地基的工作，所以這個效果是在2018年的年初，可以看得出來，當然也有一部份是外部景氣的關係；也就是內部政策的穩定，配合外部景氣的復甦，才會有這個正面的呈現。

蔡總統接受三立iNEWS新談話節目「鄭‧知道了」專訪，今天晚間播出專訪內容。這是蔡總統上任一年8個月以來，首次接受電視媒體專訪。

主持人鄭弘儀問到經濟成長率往上走，經濟數據不差，包括股市也上萬點，蔡總統說，在前面兩位總統交接的時候，也就是2007年的時候，民進黨在交出政權的前一年，經濟成長率是5.7%，2016年政權交接前的那一年，2015年的經濟成長率是0.7%。

2016年的5月，總統說，「我們接手的時候，很多人都質疑，我們那一年可不可以保1？」

總統說，到了2016年的年底，經濟成長率大概也達到了1.5%左右，「那今年持續在成長」。

她說，去年經濟成長率是2點多。不過，2017年就是去年，到今年的1月底才會有確切的數字，不過現在的預估也差不多是2.6%，「所以在我們接手以後，這個經濟成長確實是穩定的在往上走」。

總統還說，未來會持續從國家科技發展還有教育等等，從基本面把產業需要的轉型或升級的準備工作做好，讓成長趨勢可以持續下去。

另外總統也說，針對股市也採取了一些措施，讓股市成長的動能，不要有政策上的因素而有一些阻礙。1070122

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