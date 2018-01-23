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總統：政府最重要工作是協助產業創新

發稿時間：2018/01/23 19:08

最新更新：2018/01/23 19:22

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總統蔡英文23日接見「布魯金斯研究院經濟議題專家訪問團」，談及台灣經濟發展願景時強調，台灣應持續創新因應未來各種挑戰。（中央社檔案照片）總統蔡英文23日接見「布魯金斯研究院經濟議題專家訪問團」，談及台灣經濟發展願景時強調，台灣應持續創新因應未來各種挑戰。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文今天接見「布魯金斯研究院經濟議題專家訪問團」，談及台灣經濟發展願景時強調，台灣應持續創新，以因應未來各種挑戰；政府最重要的工作是協助產業提升創新能力。

蔡總統今天接見「布魯金斯研究院經濟議題專家訪問團」，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統認為，台灣經濟發展至今已獲得許多成就，目前正是鞏固既有成果、提升產業能量，以因應下一階段挑戰的時刻。政府最重要的工作就是協助產業提升創新的能力，讓產業能夠面對挑戰、勇敢創新。

蔡總統說，台灣尤其擁有許多創業人才，從中小企業開始發跡，長年以來面對各種挑戰，累積了相當豐富的經驗，甚至發展成為跨國公司。其中，許多台灣的資訊與通信科技（ICT）產業在全球業界中扮演領導者角色，這些企業在各國運作得相當良好，可說是台灣產業中最為國際化的一類。

蔡總統也提到，除了ICT產業之外，台灣的機械產業也具有一定的優勢，目前更持續朝向發展智慧機械的方向努力。未來如果能夠將機械與ICT產業的能量相互結合，相信台灣在工業4.0的世代，將更具國際競爭力。

訪賓一行包括「歐亞集團」亞洲部門執行理事麥艾文（Evan S. Medeiros）、布魯金斯研究院桑頓中國中心研究員何瑞恩（Ryan Hass）及戰略暨國際研究中心亞洲計畫資深研究員王曉岷（Robert Wang）等，由布魯金斯研究院桑頓中國中心資深研究員杜大偉（David Dollar）率領、外交部次長章文樑陪同，前來總統府晉見蔡總統，總統府秘書長吳釗燮也在座。1070123

延伸閱讀》總統接受電視專訪：接手後 經濟成長穩定往上走

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