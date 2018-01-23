蔡總統：我與賴清德的溝通甚至比林全好

總統蔡英文（左）表示，她與賴清德（右）的溝通情況很好，在很多事情溝通的程度上或者是難易度上，「甚至比林全（中）還要好」。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文在媒體專訪時，反駁她與行政院長賴清德不合的傳聞，她強調兩人溝通的情況很好；在很多事情溝通的程度上或者是難易度上，「甚至比林全還要好」。



蔡總統接受三立iNEWS新談話節目「鄭‧知道了」專訪，昨天與今天晚間分別播出專訪內容。這是蔡總統上任一年八個月以來，首次接受電視媒體專訪。



主持人鄭弘儀詢問蔡總統，一直有傳言說總統與賴清德院長不合，請總統講一件「兩個人很合」的事情。蔡總統說，她認為這個問題本身就值得質疑，她也不曉得這個「不合說」是從哪裡來，但是，「這不是我的主觀的感覺」，不論外面怎麼講，她沒有這樣的感受。



她強調，兩人溝通的情況很好，每週大概至少見面兩三次，很多的事情都會交換意見，所以，基本上兩人的溝通跟共識其實沒有問題，「甚至於在很多的事情溝通的程度上或者是難易度上，都不會比林全（差），甚至比林全還要好」。



蔡總統認為，因為畢竟林全沒有選舉過，而賴清德與她都有選舉的經驗，所以很多政治問題的處理上，「我們的共識的程度會比較高」，兩人常常開會，很多事情都會交換意見。



前行政院長林全曾自豪他敢挑戰蔡總統，蔡總統透露，林全曾跟她說，很難看到像他（指林全）這麼強勢的院長。



至於，賴清德敢挑戰蔡總統嗎？蔡總統說，賴清德會用一個「比較委婉的方式」，告訴她這件事情應該從哪個角度切入，他對這件事情的看法，「通常我們都是有商有量，可以解決問題」。



被主持人問到，賴清德是否抱怨過什麼事？蔡總統說，「倒也沒有、到現在也沒有」，兩人事情都會商量，有些不同的地方也都相互尊重，「所以我不覺得外面為什麼有這樣的（不合）傳聞，我不解」。1070123