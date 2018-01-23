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賴揆年底是否參選雙北市長 總統這麼說

發稿時間：2018/01/23 22:08

最新更新：2018/01/23 22:20

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被問及行政院長賴清德是否可能參選台北市長或新北市長？蔡總統說，「他（賴清德）現在是行政院長，他自己的認知是他必須把他的工作做好。」（中央社檔案照片）被問及行政院長賴清德是否可能參選台北市長或新北市長？蔡總統說，「他（賴清德）現在是行政院長，他自己的認知是他必須把他的工作做好。」（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文說，行政院長賴清德賣力工作，肚子小好多，連高雄市長陳菊都對賴清德說「你現在的身材好好」；她不願幫賴清德打分數，「政治人物是不可以用分數來打的」，但覺得賴清德表現很好。

蔡總統接受三立iNEWS新談話節目「鄭‧知道了」專訪，昨天與今天晚間分別播出專訪內容。這是蔡總統上任一年八個月以來，首次接受電視媒體專訪。

蔡總統透露，賴清德以前擔任台南市長時，肚子稍微有點大，賴清德開會時常常會吃桌上的點心，她都會提醒賴清德節制，可是，近來看賴清德「肚子小好多」，連菊姐都說「你（指賴清德）現在的身材好好」，可見，賴清德真的很賣力在工作。

蔡總統還說，她記得很清楚，有一天晚上，她的保密電話突然響了，心想這麼晚打電話來，用保密電話談，一定是國安體系的，也就是很難處理的事情，結果電話一拿起來，對方說「總統，我是清德」，她當下覺得好高興，因為不是國安體系，而是行政院長打電話給她。

至於是否可能讓賴清德參選台北市長或新北市長？蔡總統說，「他現在是行政院長，他自己的認知是他必須把他的工作做好，那我跟他有一個很重要的共識就是說，我們必須要合力的把這個執政做成功，這是對我們的支持者、對黨、對這個國家最大的責任」。

主持人鄭弘儀也問，賴清德現在當行政院長的表現如何？蔡總統說，「很好」。再問她「有一百分嗎？」蔡總統說，「政治人物是不可以用分數來打的」，但是，她很滿意，賴清德處理事情處理得很好。

對於年底即將舉行的九合一選舉，蔡總統說，2018年是一個很重要的選舉，要以2018年的選舉來累積改革的能量，「我們對2018年的態度，當然就是全力以赴了，抱持著一個必勝的決心」。1070123

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