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蔡總統肯定陳菊：是黨與國家重要資產

發稿時間：2018/01/23 22:24

最新更新：2018/01/23 22:35

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總統蔡英文在23日播出的專訪表示，陳菊對黨與國家是很重要的資產，一生充滿傳奇，在民主運動等方面設下典範。（中央社檔案照片）總統蔡英文在23日播出的專訪表示，陳菊對黨與國家是很重要的資產，一生充滿傳奇，在民主運動等方面設下典範。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北23日電）總統蔡英文在今晚播出的專訪表示，高雄市長陳菊「不論她有沒有職務，她都是不會退休的人」；陳菊對黨與國家是很重要的資產，一生充滿傳奇，在民主運動等方面設下典範，讓民進黨引以為傲。

蔡總統接受三立iNEWS新談話節目「鄭‧知道了」專訪，昨天與今天晚間分別播出專訪內容。這是蔡總統上任一年八個月以來，首次接受電視媒體專訪。

主持人詢問，陳菊即將交棒，未來對陳菊是否有安排？蔡總統表示，她不能苟同「安排」這兩個字，「菊姊是一個黨跟這個國家很重要的資產」，陳菊的一生充滿傳奇，對台灣的民主運動、勞工權益，甚至在地方治理，設下的典範，都是民進黨引以為傲的事情。

蔡總統說，陳菊對黨、對國家很有感情，也有很強的責任感，所以會尊重陳菊的想法，但也希望這個珍貴的資產能夠替國家、替黨做更多的事情。

是否希望陳菊不要就此退休？蔡總統表示，陳菊不會退休啦，不論有沒有職務，陳菊都是不會退休的人，因為陳菊對黨跟國家的重要性，不論擔任哪一個職位，都是很重要的，或者是還有沒有職位，都很重要。

談及民進黨高雄市長黨內初選，蔡總統表示，高雄在幾任民進黨市長經營下，都經營得很好，高雄市也開始脫胎換骨，將來不論誰出線，都會延續在高雄的轉型跟改革。

主持人鄭弘儀追問，是否覺得黨內初選廝殺到見骨？蔡總統說，參與初選的人都知道高雄建設的延續，高雄執政成功的故事要繼續寫下去，所以初選時，就應該保持高雄市的成長動能。1070123

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